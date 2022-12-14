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重大突破… 能源部：核融合反應 首獲能量淨增

編譯潘勛／綜合13日電
能源部長格蘭霍姆(前)13日宣布，由勞倫斯利夫莫國家實驗室完成的核融合反應，首度產出的能源，要大於消耗，是科學界數十年來追求核融合科技的重大突破，「將載入史冊」。(美聯社)
能源部長格蘭霍姆(前)13日宣布，由勞倫斯利夫莫國家實驗室完成的核融合反應，首度產出的能源，要大於消耗，是科學界數十年來追求核融合科技的重大突破，「將載入史冊」。(美聯社)

能源部13日宣布，由勞倫斯利夫莫國家實驗室完成的核融合反應，首度產出的能源，要大於消耗，是科學界數十年來追求核融合科技的重大突破，「將載入史冊」，駕馭核融合來發電，進度將快於預期；但科學界認為，要用這項科技來解決氣候變遷，只怕緩不濟急。

能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)等官員表示，勞倫斯利夫莫國家實驗室是在上周達成這項成就，取得的能源收益首度大於啟動反應所耗，為提供國防及潔淨能源取得進展。

白宮科學顧問普拉哈卡(Arati Prabhakar)形容這項5日完成的核融合啟動，足證堅毅終能有巨大成就，也是工程界的壯舉，超乎想像。

核融合倡議人士希望，這項科技有朝一日能取代化石燃料等傳統能源來源；由核融合產出無碳能源，供商用民用，還要再費時數十年，但學者們在發布會上表示，這次實驗所得彰顯取得重大進展。

麻省理工學院「電漿科學及核融合中心」主任懷特(Dennis Whyte)指出，這項成就好比鳴槍開跑，接下來要大力推動核融合能源系統，能用來解決氣候變遷，取得能源安全。

勞倫斯利夫莫國家實驗室主任布狄爾(Kim Budil)表示，核融合科技要進入商用，還有重大障礙待克服，但近幾年的進展意味這項科技要廣為使用，只須再等二、三十年間，而非原先以為的五、六十年。

能源部官員指出，這次實驗造出的能源，要比耗費的能源多出約1.5倍。

但羅徹斯特大學教授兼雷射融合專家貝提(Riccardo Betti)把這次突破比擬為人類首度學懂把原油提煉為汽油，再點燃而製造爆炸，「還沒造出引擎、汽車輪胎」，不能說已造出汽車。

實驗的能源淨收益，只適用於核融合反應本身，而沒列入操作雷射、運行本專案所耗的總電力；核融合要可行，必須做到為時更久、造出更多電力。

倫敦帝國學院教授奇亭登(Jeremy Chittenden)表示，勞倫斯利夫莫國家實驗室取得的成果已超乎預期，讓他很樂觀，認為有朝一日能抽取海水、使用充沛的氫來產出理想的無碳能源。

能源部 氣候變遷 汽車

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