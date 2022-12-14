拜登政府擬減少邊界移民 包括限制越境申請庇護

拜登政府正考慮推出減少美墨邊界移民人數的計畫。圖為大量無證移民12日試圖越過美墨邊境，進入德州境內。(路透)

拜登 政府正考慮推出減少美墨邊界移民 人數的計畫，包括限制越境移民申請庇護 和准許部分人在本國申請，以期大幅減少留在美國等候申請庇護的移民，並將更多人送回墨西哥或母國，為在以防疫為由的移民禁令到期前，防止更多移民湧入做好準備。

拜登政府考慮的方案包括允許海地、尼加拉瓜和古巴的移民在本國申請人道假釋，類似於今年秋天接受2萬4000名委內瑞拉移民的計畫，他們在美國都獲得資助，但抵達邊界的其他大部分委內瑞拉人則被拒絕入境。

法院規定21日為防疫移民禁令的最後期限，熟悉新計畫的三名官員表示，美方與墨西哥政府討論了一旦禁令取消，可將多少移民送回墨西哥。禁令2020年3月實行以來，逾240萬移民被送到墨國。預計禁令取消後，每天越境湧入的移民可能多達2500人。無法證明返回母國後將受到迫害的移民，則必須證明他們來美途中在其他國家提出庇護申請，但被拒絕。

國土安全部準備對審查越境移民的庇護官員進行培訓，只有符合國際反酷刑公約規定的移民才能獲准入境，比以前的庇護標準更高。

拜登政府的新計畫被認為是「過境禁令」，前總統川普的強硬派移民顧問米勒(Stephen Miller)2019年曾推出執行。國安部長馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)沒有否認新計畫是過境禁令，他表示，「還要看具體內容，我對美國的庇護體系充滿信心，將繼續維持下去」。

知情者說，國安部過去數日與白宮開會六次討論新計畫，但國安部發言人表示尚未最後決定。

移民庇護維權組織認為，前朝和現任政府在切斷提供庇護的道路上走得太遠，在允許符合條件的移民通過合法途徑申請庇護上做得不夠。美國移民律師協會說，新計畫是操弄與川普政府同樣的伎倆，剝奪了邊界地區大部分移民申請庇護的機會，提出的庇護申請新渠道彌補不了邊界地區被拒的申請人數。

美國公民自由聯盟(ACLU)表示，他們曾成功起訴川普政府的過境禁令，如果拜登政府試圖採取類似的政策，他們將立刻提訴。