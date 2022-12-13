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零碳能源聖杯 美核融合重大突破 可望未來有零汙染電力

編譯潘勛／綜合12日電
預計在13日發表的核融合新技術，可望成為未來潔淨能源的解方之一。其原理是透過原子結合而產生能量，不同於過去核能是透過裂解而產生能量。（路透）
預計在13日發表的核融合新技術，可望成為未來潔淨能源的解方之一。其原理是透過原子結合而產生能量，不同於過去核能是透過裂解而產生能量。（路透）

美國能源部預定13日宣布，美國家首度造出取得潔淨能源的核融合（Fusion Energy）反應，是1950年代以來，學界追求的「聖杯」，可望有如太陽，產出無止無盡的無碳能源；雖距商業應用至少還要十年或數十年，但拜登政府推崇此壯舉為肯定政府數十年來投下巨資的成果。

這項突破是由設在加州的勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(Lawrence Livermore National Laboratory)完成，熟悉這項任務的資深科學家指出，對科學界大多數人而言，這只是時間遲早的事。

全球官方、私人投入龐大資金，競逐最快達成核融合，最終目標在造出核融合機，可以生產無碳、無輻射汙染的電力，同時比駕馭風力、太陽能電力，花更少資源。倡議人士表示，核融合才有望幫助世上落後地區取得廉價電力。

核融合的原理是科學家在實驗室裡，用極高速的雷射讓兩顆原子擠壓在一起，再把實驗反應所生的能源轉化為電力，讓民宅、辦公室取得零碳排放、免輻射廢棄物的電力，不會汙染環境。

核融合的原理是透過兩端的雷射同時對中間的原子加壓加熱，使產生核聚變進而產生能量。...
核融合的原理是透過兩端的雷射同時對中間的原子加壓加熱，使產生核聚變進而產生能量。（美聯社）

能否及時扭轉氣候變遷 未來挑戰巨大

數十年來科學家一直實驗核融合，但迄今沒一次能達成實驗產出的能源能夠大於消耗；本次勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的成就雖堪稱重大，但未來還有重大的工程及科學方面挑戰。

要在實驗產出正能源收益，必須動用到世上最大的雷射；另外，要讓核融合實用於生產能源，要投入極大的資源；更重要的是：工程師還沒開發出機具，其耐受力足以把原子反應轉化為電力，再實用地讓電力進入電力網。

科學界表示，要建造大到足以量產核融合電力的裝置，牽涉到的材料極難生產，同一時間，實驗反應會造出中子，施加龐大的壓力在裝置本身，可能在過程中摧毀機器。

接下來的問題在這項科技能否及時完善，扭轉氣候變化；即便如此，核融合研究團隊及投資方均讚揚這次突破是重大里程碑。

本次突破最早由「金融時報」(Financial Times)11日披露，且獲兩名熟知本項研究人士證實；能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)預計在13日記者會上，宣布「取得重大科學突破」。但能源部及國家實驗室暫不置評。

能源部 拜登 加州

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