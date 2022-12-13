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對核融合感到興奮…矽谷投資人吸金速度衝第1

編譯陳韋廷／綜合報導
美國已有許多政府或私人的潔淨能源電場，但無法將產生的電力輸送到需要的城市，仍是潔淨能源當前很重要的侷限。（美聯社）
美國已有許多政府或私人的潔淨能源電場，但無法將產生的電力輸送到需要的城市，仍是潔淨能源當前很重要的侷限。（美聯社）

CNBC報導，近年矽谷創投家及其他科技中心對核能相當熱衷，且是史上首次投資核能產業。他們對私人核能公司投資的速度超過整個創投領域，甚至快過氣候技術領域的投資，且不少資金對核融合技術有興趣。

根據市調機構Pitchbook數據，在2015至2021年間，美國創投交易量成長54%，以美元計價交易額成長近三倍，其中核能領域交易量成長3.25倍，交易額激增逾36倍，同期氣候領域交易量則成長2.14倍，交易額則增加近13.5倍。

微型核反應爐新創公司Oklo執行長德威特表示，自他2014年開始募資以來，情況發生巨大變化。「更多投資人感興趣，更多投資人對這領域感到興奮，他們變得更聰明地審慎調查並了解該領域。這是件好事。」

部分創投家甚至對核融合尤其感到興奮。根據美國核融合協會數據，核融合業者已獲得近50億美元投資，逾半資金在去年第二季後挹注。

核能投資飛躍式成長，是因為過去投資人鮮少涉足該領域。美國能源經濟與金融分析研究所資源規劃分析主管施利塞爾指出，跟風能與太陽能等再生能源相比，核能投資比率仍相當低。

麻省理工學院經濟學家暨講師帕森斯說，私人投資激增將對核能產業帶來積極影響，能得到許多新的想法。

投資 矽谷

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