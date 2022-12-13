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WSJ：美迷信特務 「公開來源情報戰」落後中國

編譯茅毅／綜合報導
美國智庫和官員認為，美國蒐集「公開來源情報」的能力已落後中國。（路透）
美國智庫和官員認為，美國蒐集「公開來源情報」的能力已落後中國。（路透）

華爾街日報報導，中國在收集「公開來源情報」的運用上著力最深，反觀美國間諜機構仍根深蒂固地習於以祕密潛伏的方式執行任務，還沒適應如今這個「許多要事都不是機密」的世界。美國智庫和官員認為，美國蒐集這類情報的能力已落後中國。

公開來源情報的準確度，在這次俄烏戰爭中獲得充分證明。美國跨國公司「陶氏化學」的全球情報與保護小組，既沒有像美國中央情報局（CIA）般龐大的組織及豐沛預算，更沒有間諜衛星和特工，僅藉由公眾都可以取得的公開來源情報（OSINT），就幾乎百分之百精準預測俄烏戰爭將在美東時間2月23日開戰。

該小組的人力僅八名分析師，也只是用可以公開取得的情資，亦不隸屬任何政府，旨在幫陶氏化學管控經營風險與員工安全。其組長羅伯特自豪地說，他們不靠任何機敏消息來源，就準確預測出俄烏戰爭的作戰行動發起日。該小組2月16日撰寫並發送評估報告給公司高層，並為該公司駐當地的人員制定安全逃亡路線。

從商業衛星影像、影音分享網站YouTube的影片、社群媒體貼文到買得到的資料庫，一切都是OSINT。幾名前高階官員指稱，OSINT對中情局及美國其他間諜機構造成彷彿大變革的巨大挑戰。尤其此前20年來，CIA均聚焦恐怖主義，如今它正轉而聚焦新的首要情報目標中國。

有部分看法提到，美國總統或軍事指揮官需要知道的情資中，逾80%源自OSINT，而非外國代理人、間諜衛星或昂貴的竊聽平台。美國恐錯失下一場全球性疫情的公開跡象，中國卻可能藉由量子運算和人工智慧（AI）等技術上的領先地位，利用公開資料數據，辨識美國情報官員身分。

華爾街日報取得一份國會授權報告，內容指美國收集這類情報的能力已落後中國和其他競爭者，對手「得以完全利用公開情報提供國安所需」。

根據美國喬治城大學安全與新興技術中心首席分析師韓納斯的研究，中國加碼投入OSINT的運用，估計有多達十萬名分析師負責遍尋全球的科技發展，尤其針對美國。前美國情報先進研究計劃署（IARPA）署長麥芬尼坦言，美方在這方面無法匹敵，中國有一個很龐大的組織。

間諜 分析師 華爾街

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