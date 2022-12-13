我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

給餌引誘 再設陷阱坑殺 華翁被騙25萬痛訴殺豬盤套路

核融合能源市場「商機40兆」雪佛龍、谷歌也關注

編譯陳韻涵／綜合12日電
風力、太陽能、水力都是現有的乾淨能源，但最大問題是受到氣候限制，一旦天候不合適或到了夜晚，就無法產出電力。 （美聯社）
風力、太陽能、水力都是現有的乾淨能源，但最大問題是受到氣候限制，一旦天候不合適或到了夜晚，就無法產出電力。 （美聯社）

核融合技術吸引政府與雪佛龍(Chevron)和谷歌(Google)等私人企業關注，過去12個月的全球投資金額高達28億元；彭博情報(Bloomberg Intelligence)預估，核融合市場的價值可能上看40兆元。

英國電訊報報導，過去一年投入核融合技術的投資額約28億元，超越過去十年共約20億元的總和。

核融合產業協會(Fusion Industry Association)表示，超過93%的受訪企業認為，核融合技術將在2030年代之前，為電網注入新活力。

能源新聞網站「Oilprice.com」報導，透過核融合生產無碳能源，向來是科學家、能源專家的聖杯，且經常是科幻小說及電影的主要情節。

知情人士透露，加州聯邦勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(Lawrence Livermore National Laboratory)利用「慣性局限核融合」(Inertial confinement fusion)程序，在核融合研究領域首度獲得突破，淨能量增益(net energy gain)比率約達20%。

儘管許多科學家認為，核融合技術實際應用於電廠還要數十年之久，但這項技術突破不容忽略；核融合反應不會排碳，不會產生需要長時間才能消失的放射性廢物，理論上只要一小杯氫燃料，就足以供應一個家庭好幾百年所需的電力。

消息人士透露，美國政府機關的核融合反應製造約2.5兆焦耳的能源，相較之下雷射製造能源約2.1兆焦耳，核融合的產能為雷射產能的120%。

能源部長珍妮佛‧格蘭霍姆(Jennifer Granholm)與負責核能安全的吉兒‧赫魯比(Jill Hruby)預定13日在勞倫斯利弗莫爾國家實驗室宣布「重大科學突破」，電漿物理學者、敘述透過核融合產生能源的科幻小說「The Star Builders」作者特瑞爾(Arthur Turrell)表示，「若經證實，我們將見證歷史時刻。」 

投資 小說 加州

上一則

對核融合感到興奮…矽谷投資人吸金速度衝第1

下一則

移民局監視多州500元以上匯款 被控違法

延伸閱讀

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破
谷歌2022全球熱搜關鍵字排行榜 冠軍是「這款遊戲」

谷歌2022全球熱搜關鍵字排行榜 冠軍是「這款遊戲」
亞馬遜、谷歌、微軟、甲骨文 拿到國防部雲端大訂單

亞馬遜、谷歌、微軟、甲骨文 拿到國防部雲端大訂單
與Google手機廣告案和解 喬州將獲賠120萬

與Google手機廣告案和解 喬州將獲賠120萬

熱門新聞

張忠謀及夫人張淑芬抵達亞州廠視察。（記者張文馨／攝影）

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

2022-12-06 00:18
胡錦濤（右一）彎腰雙手合十致意後，還主動和王冶坪握手。（截圖自央視）

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

2022-12-05 10:39
中國國家主席習近平抵達沙烏地阿拉伯，多名沙國王室成員在機場迎接。（新華社）

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

2022-12-07 21:50
自2020年1月至2022年3月間，全美共發生2000多起針對郵差的襲擊或搶劫事件。圖為紐約市一郵差在送信。(美聯社)

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

2022-12-12 13:30
美俄在阿布達比機場進行換囚，兩隊人馬陪同WNBA球星格林納和軍火商「死亡商人」布特，彼此走向對方，然後分道揚鑣。(擷自推特)

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

2022-12-08 15:40
甫公開亮相的美國最新型匿蹤轟炸機B-21。（路透）

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

2022-12-11 06:48

超人氣

更多 >
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿