核融合能源市場「商機40兆」雪佛龍、谷歌也關注

風力、太陽能、水力都是現有的乾淨能源，但最大問題是受到氣候限制，一旦天候不合適或到了夜晚，就無法產出電力。 （美聯社）

核融合技術吸引政府與雪佛龍(Chevron)和谷歌(Google)等私人企業關注，過去12個月的全球投資 金額高達28億元；彭博情報(Bloomberg Intelligence)預估，核融合市場的價值可能上看40兆元。

英國電訊報報導，過去一年投入核融合技術的投資額約28億元，超越過去十年共約20億元的總和。

核融合產業協會(Fusion Industry Association)表示，超過93%的受訪企業認為，核融合技術將在2030年代之前，為電網注入新活力。

能源新聞網站「Oilprice.com」報導，透過核融合生產無碳能源，向來是科學家、能源專家的聖杯，且經常是科幻小說 及電影的主要情節。

知情人士透露，加州 聯邦勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(Lawrence Livermore National Laboratory)利用「慣性局限核融合」(Inertial confinement fusion)程序，在核融合研究領域首度獲得突破，淨能量增益(net energy gain)比率約達20%。

儘管許多科學家認為，核融合技術實際應用於電廠還要數十年之久，但這項技術突破不容忽略；核融合反應不會排碳，不會產生需要長時間才能消失的放射性廢物，理論上只要一小杯氫燃料，就足以供應一個家庭好幾百年所需的電力。

消息人士透露，美國政府機關的核融合反應製造約2.5兆焦耳的能源，相較之下雷射製造能源約2.1兆焦耳，核融合的產能為雷射產能的120%。

能源部長珍妮佛‧格蘭霍姆(Jennifer Granholm)與負責核能安全的吉兒‧赫魯比(Jill Hruby)預定13日在勞倫斯利弗莫爾國家實驗室宣布「重大科學突破」，電漿物理學者、敘述透過核融合產生能源的科幻小說「The Star Builders」作者特瑞爾(Arthur Turrell)表示，「若經證實，我們將見證歷史時刻。」