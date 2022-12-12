世足賽／「最強黑馬」摩洛哥 意外團結阿拉伯世界

摩洛哥隊成為世界盃史上第一支晉級四強的阿拉伯國家隊伍，阿拉伯人歡欣鼓舞。(路透)

國際足球 總會(FIFA)卡達世界盃 足球賽(World Cup)四強賽爭霸戰爆黑馬，摩洛哥隊出乎外界預期以1：0擊敗葡萄牙隊，成為世界盃史上第一支晉級四強的阿拉伯國家隊伍。華爾街 日報分析，摩洛哥隊的勝利喜訊促成了阿拉伯世界的區域團結。

摩洛哥隊在小組賽階段打敗比利時隊之後，全球最高摩天大樓杜拜「哈里發塔」(Burj Khalifa)燈光秀出摩洛哥隊的紅配綠代表顏色。本周稍早，摩洛哥隊在16強比賽裡氣走擁有冠軍頭銜的西班牙隊，不只摩洛哥大城卡薩布蘭加(Casablanca)、馬拉喀什(Marrakesh)有球迷上街頭熱烈慶祝，就連貝魯特、巴格達以及開羅的球迷，同樣歡天喜地。

摩洛哥隊10日在卡達首都杜哈(Doha)足球場迎戰葡萄牙隊，受到中東及北非地區球迷高度關注，這是阿拉伯國家在世界盃晉級賽表現最好的一次，對於非洲國家來說則是第四度挑戰四強賽。

杜拜「酋長國高爾夫球俱樂部」(Emirates Golf Club)活動組負責人梅伊(Christopher May)表示，摩洛哥隊是碩果僅存的阿拉伯國家隊伍，情勢自然變得特殊。梅伊規畫的世界盃相關活動本周末估計將有2000人參加，他說：「所有阿拉伯國家都力挺摩洛哥隊。」

摩洛哥隊戰勝西班牙隊後，阿拉伯聯合大公國副總統兼杜拜酋長穆罕穆德(Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum)在推特發文寫道：「摩洛哥並非不可能贏的，阿拉伯世界並非不可能贏的。」

擁有龐大政治影響力的伊拉克什葉派教士薩德(Moqtada al-Sadr)，過去曾批評足球是「沒用處」的活動。摩洛哥隊出戰西班牙隊獲勝之後，薩德在推特發文寫道：「摩洛哥隊是阿拉伯人的勝利希望。」

華爾街日報分析，備受看好的阿根廷隊爆冷輸給沙烏地阿拉伯隊之後，沙烏地阿拉伯隊後來卻未能繼續前進，許多沙國球迷表示，今年世界盃的勝利希望轉而投注在摩洛哥隊身上。

報導指出，摩洛哥隊銳不可當的戰績，讓人與人之間產生預想不到的互動關係。約旦籍牙醫謝赫(Shadi Alshaikh)說，收看摩洛哥隊與比利時隊比賽轉播時，電視台轉播人員訪問了一名牙齒不整齊的摩洛哥球迷，「我當時想著，天啊，我應該幫他整一下牙齒」。

謝赫在Instagram徵求數百萬名追蹤粉絲協助，取得這名摩洛哥粉絲的電話號碼，並且為這名球迷與兒子訂機票從杜哈飛到杜拜看牙。謝赫說：「其他阿拉伯隊伍都在世界盃被淘汰了，所以摩洛哥隊就是我們的代表隊。」