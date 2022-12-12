我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

世足賽／「最強黑馬」摩洛哥 意外團結阿拉伯世界

記者顏伶如／綜合報導
摩洛哥隊成為世界盃史上第一支晉級四強的阿拉伯國家隊伍，阿拉伯人歡欣鼓舞。(路透)
摩洛哥隊成為世界盃史上第一支晉級四強的阿拉伯國家隊伍，阿拉伯人歡欣鼓舞。(路透)

國際足球總會(FIFA)卡達世界盃足球賽(World Cup)四強賽爭霸戰爆黑馬，摩洛哥隊出乎外界預期以1：0擊敗葡萄牙隊，成為世界盃史上第一支晉級四強的阿拉伯國家隊伍。華爾街日報分析，摩洛哥隊的勝利喜訊促成了阿拉伯世界的區域團結。

摩洛哥隊在小組賽階段打敗比利時隊之後，全球最高摩天大樓杜拜「哈里發塔」(Burj Khalifa)燈光秀出摩洛哥隊的紅配綠代表顏色。本周稍早，摩洛哥隊在16強比賽裡氣走擁有冠軍頭銜的西班牙隊，不只摩洛哥大城卡薩布蘭加(Casablanca)、馬拉喀什(Marrakesh)有球迷上街頭熱烈慶祝，就連貝魯特、巴格達以及開羅的球迷，同樣歡天喜地。

摩洛哥隊10日在卡達首都杜哈(Doha)足球場迎戰葡萄牙隊，受到中東及北非地區球迷高度關注，這是阿拉伯國家在世界盃晉級賽表現最好的一次，對於非洲國家來說則是第四度挑戰四強賽。

杜拜「酋長國高爾夫球俱樂部」(Emirates Golf Club)活動組負責人梅伊(Christopher May)表示，摩洛哥隊是碩果僅存的阿拉伯國家隊伍，情勢自然變得特殊。梅伊規畫的世界盃相關活動本周末估計將有2000人參加，他說：「所有阿拉伯國家都力挺摩洛哥隊。」

摩洛哥隊戰勝西班牙隊後，阿拉伯聯合大公國副總統兼杜拜酋長穆罕穆德(Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum)在推特發文寫道：「摩洛哥並非不可能贏的，阿拉伯世界並非不可能贏的。」

擁有龐大政治影響力的伊拉克什葉派教士薩德(Moqtada al-Sadr)，過去曾批評足球是「沒用處」的活動。摩洛哥隊出戰西班牙隊獲勝之後，薩德在推特發文寫道：「摩洛哥隊是阿拉伯人的勝利希望。」

華爾街日報分析，備受看好的阿根廷隊爆冷輸給沙烏地阿拉伯隊之後，沙烏地阿拉伯隊後來卻未能繼續前進，許多沙國球迷表示，今年世界盃的勝利希望轉而投注在摩洛哥隊身上。

報導指出，摩洛哥隊銳不可當的戰績，讓人與人之間產生預想不到的互動關係。約旦籍牙醫謝赫(Shadi Alshaikh)說，收看摩洛哥隊與比利時隊比賽轉播時，電視台轉播人員訪問了一名牙齒不整齊的摩洛哥球迷，「我當時想著，天啊，我應該幫他整一下牙齒」。

謝赫在Instagram徵求數百萬名追蹤粉絲協助，取得這名摩洛哥粉絲的電話號碼，並且為這名球迷與兒子訂機票從杜哈飛到杜拜看牙。謝赫說：「其他阿拉伯隊伍都在世界盃被淘汰了，所以摩洛哥隊就是我們的代表隊。」

世界盃 足球 華爾街

上一則

世足賽／關注梅西「最後一舞」阿根廷民眾無暇抗議通膨

下一則

郵件盜竊╱隨時收信預防、出遠門可申請暫存服務

延伸閱讀

世足賽／晉級之路碰上最愛的哈基米 姆巴佩早就預言

世足賽／晉級之路碰上最愛的哈基米 姆巴佩早就預言
通膨傷荷包 民眾正削減年終禮品購物預算

通膨傷荷包 民眾正削減年終禮品購物預算
摩洛哥世足賽締造佳績 積極延攬海外好手建功

摩洛哥世足賽締造佳績 積極延攬海外好手建功
教頭雷格拉吉：摩洛哥是「本屆世足賽洛基」

教頭雷格拉吉：摩洛哥是「本屆世足賽洛基」

熱門新聞

張忠謀及夫人張淑芬抵達亞州廠視察。（記者張文馨／攝影）

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

2022-12-06 00:18
胡錦濤（右一）彎腰雙手合十致意後，還主動和王冶坪握手。（截圖自央視）

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

2022-12-05 10:39
中國國家主席習近平抵達沙烏地阿拉伯，多名沙國王室成員在機場迎接。（新華社）

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

2022-12-07 21:50
美俄在阿布達比機場進行換囚，兩隊人馬陪同WNBA球星格林納和軍火商「死亡商人」布特，彼此走向對方，然後分道揚鑣。(擷自推特)

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

2022-12-08 15:40
甫公開亮相的美國最新型匿蹤轟炸機B-21。（路透）

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

2022-12-11 06:48
美國前總統川普旗下集團的2家公司被判有協助前財務長魏索柏格等高階主管在過去10多年來逃避個人所得稅，包括曼哈頓公寓和豪華汽車等資產。（路透）

川普集團被判「稅務詐欺」罪成 首次因刑事犯罪被定罪

2022-12-06 20:20

超人氣

更多 >
身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費
美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地
專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅
風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風
中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起