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世足賽／關注梅西「最後一舞」阿根廷民眾無暇抗議通膨

編譯徐薏茹／綜合11日電
世界盃足球賽開踢以來，熱愛足球的阿根廷人放下對通膨和時局動盪的擔憂，一起為阿根廷足球隊球員加油、喝采。(路透)
世界盃足球賽開踢以來，熱愛足球的阿根廷人放下對通膨和時局動盪的擔憂，一起為阿根廷足球隊球員加油、喝采。(路透)

長達一個月的世界杯足球賽期間，在全民瘋足球的阿根廷，嚴峻的經濟問題也要退居次要，此時阿根廷人更關心足球巨星梅西(Lionel Messi)帶領的阿根廷隊，這可能是梅西生涯最後一次參與的世界盃

在阿根廷，12月通常是抗議的月份，今年政局比往年更糟，示威人者堵住道路，工人要求更高的薪資，6日阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲(Cristina Kirchner)才因貪瀆被聯邦法院定罪，被判六年徒刑；但在最近，分析師及足球迷表示，揭發這些貪污罪行對許多阿根廷人來說，不再是最重要的事。

作家薩契瑞(Eduardo Sacheri)說：「所有的注意力都放在世界盃。足球不僅定義了我們，我會說它是唯一使我們團結的事物。」

娜塔莉·阿科斯塔(Natalie Acosta)也在為生活苦苦掙扎，但是過去兩周她試圖拋開一切生活壓力及煩惱，關注阿根廷隊在世足賽場的每一戰，「足球幫助我們稍微忘掉每日的煩惱。如果阿根廷贏了，我的生活不會過得更好，但至少我們會感到開心。」

就連頻繁上街抗議的活動人士也表示，比賽期間他們將待在家裡緊盯著電視，阿根廷首都的主要街道因此異常空曠，而在最近的賽事期間，辦公室上班族紛紛請假看比賽，平常熙熙攘攘的公園變得冷清，有些學校還讓學生回家。

貝利博尼(Eduardo Belliboni)是一失業國民組織的負責人，其組織經常上街示威，他表示：「比賽期間，我們不會去抗議。如果有抗議活動，我也不知道我會不會去，可能不會，因為我愛足球。」

地方媒體報導，前往卡達親身參與世界盃的數千名阿根廷球迷中，有些人為了成行而辭掉工作、典當財產，有人三年前就已經計畫好，花光所有積蓄。

如今，阿根廷對足球的狂熱一如既往，一名少年說他寧願看到阿根廷贏得今年世界盃，勝過於經濟好轉，他認為在數次經歷危機的阿根廷，任何經濟復甦都將只會是短暫的，「無論(比賽)輸贏，最好得到一些快樂」。

世界盃足球賽開踢以來，熱愛足球的阿根廷人放下對通膨和時局動盪的擔憂，一起為阿根廷...
世界盃足球賽開踢以來，熱愛足球的阿根廷人放下對通膨和時局動盪的擔憂，一起為阿根廷足球隊球員加油、喝采。(歐新社)

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