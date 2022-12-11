推特不刪仇恨言論 馬斯克「提告洩密者」內部信疑曝光

推特新東家馬斯克發電郵威脅將起訴那些洩露公司機密信息的「少數」推特員工，要求所有員工須在10日下午5時前簽署保密承諾書。(路透)

社群媒體 巨頭推特 (Twitter)10日公布處理推特平台仇恨言論新規定，這是新東家馬斯克 (Elon Musk)誓言讓推特成為言論自由透明堡壘的其中一環。但同一天，傳出馬斯克發電郵威脅將起訴那些洩露公司機密信息的「少數」推特員工，所有員工須在10日下午5時前簽署保密承諾書。

「推特安全」（Twitter Safety）官方帳號貼文指稱：「當人們關注使用詆毀內容的帳號時，仍會在推文中看到那些詆毀字眼；但我們不會放大含有誹謗或仇恨言論的推文，也不會在這些推文旁投放廣告。」

「推特安全」帳號解釋道，推特不會全面刪除或禁止包含仇恨評論的推文；此外，「上下文很重要，不是所有出現的誹謗言詞都是以仇恨方式呈現」。

該帳號還貼出兩張圖表，顯示推特每天都在關注誹謗詞使用情況，聲稱統計數據顯示，自馬斯克10月完成購買推特以來，該平台「真正仇恨語言印象持續呈下降趨勢」、「最近幾個月出現在推特平台的誹謗也減少了」。

而在推特對外發布規範誹謗或仇恨言論新規範之際，有報導指稱，馬斯克「對內」發出電郵，威脅要提告那些洩漏公司信息的推特員工。

矽谷新聞媒體Platformer的佐伊·希弗 (Zoë Schiffer)在推特發文指出，馬斯克發電郵威脅要提告洩露機密信息的推特員工，她取得了電郵副本，但沒有上網公布內文，因為「推特正竭力追查消息來源」。

希弗推文指出，馬斯克信中寫道：「許多推特機密信息被詳細洩露，證明我們公司有些人的行事持續違背公司利益和違反他們NDA。只說一次：若你明顯故意違反你加入推特時簽署的保密協議，你將承擔全部法律責任，推特將立即尋求損害賠償。」

根據該電子郵件，推特員工須在10日下午5時前簽署保密承諾書。

得知馬斯克向推特員工發出這封威脅電郵，有推特用戶打趣道：「真高興那封要求員工不要洩露信息的電子郵件被洩露了。」