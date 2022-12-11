全球今年67名新聞人員殉職 大增30%

根據10日公布的報告，俄烏戰爭、海地亂局以及墨西哥 犯罪團體暴力日增，促使2022年全球新聞工作人員在工作中遇害的人數，較前一年大增30%。

美聯社報導，國際記者聯合會(International Federation of Journalists)指出，全球今年以來已有67名記者和媒體工作人員遇害，超出去年的47人。

設在比利時布魯塞爾的國際記者聯合會並統計，目前有375名記者因工作而遭到監禁，多數關押在中國、緬甸 和土耳其。去年同一報告指出，遭到關押的記者為365名。

由於遇害的媒體工作者人數日增，記者聯合會呼籲各國政府採取具體行動，以保護記者和新聞自由。

聯合會秘書長貝蘭格(Anthony Bellanger)發表聲明說：「若不採取行動，只會使存心壓制信息自由流通並使人民無力追究領導人責任之輩膽大妄為。人民追究責任包括，須確保有權勢者不致阻礙社會走向開放與包容。」

根據記者聯合會所提報告，今年因報導俄烏戰爭而喪生的媒體工作者，較在其他國家遇害的同業多，共計12名。其中多數是烏克蘭 人，但也包括其他國籍者，比如美國紀錄片製作人芮諾(Brent Renaud)。

烏戰殉職記者有許多是在開戰最初數周的混亂局面中喪生，但隨著戰局延長，記者受到的威脅一直存在。

報告中說：「墨西哥犯罪組織恐怖當道以及海地法律與秩序崩壞，也是促使記者遇害人數大增的因素之一。」2022年是記者在墨西哥犧牲人數最多的年份之一，如今一般認為，對記者而言，墨西哥是戰區以外最危險的國家。