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Z世代國會議員參選背債「信用差」 華府租屋遭拒

編譯周芳苑／綜合9日電
25歲的佛洛斯特當選國會議員後，因為信用不佳，在華府租屋碰壁，公寓申請費還被沒收。(美聯社)
25歲的佛洛斯特當選國會議員後，因為信用不佳，在華府租屋碰壁，公寓申請費還被沒收。(美聯社)

全美第一位Z世代國會議員、來自佛州的佛洛斯特(Maxwell Frost)想要在華府租一戶公寓，卻因為信用「非常糟」而困難重重，不僅無房可住，還損失許多申請費。

這位25歲的新科民主黨眾議員，就職後每年可領取17萬4000元薪資，也算得上是高薪一族，可是他過去一年半為支應競選辦公室運作而債台高築，以致信用評分被拖累。佛洛斯特投入競選三個月後，就不得不兼差優步司機以支付帳單和購買食物。

佛洛斯特的困境顯示，年輕或其他苦苦掙扎的新國會議員搬到昂貴城市工作時所面臨的挑戰。他8日推文談起在全美最昂貴城市之一的華府找公寓時所遇到問題，指出「這裡不適合還沒賺到錢的人。」

佛洛斯特的競選經理拉塔(Kevin Lata)表示，佛洛斯特會繼續找公寓，已收到100多個臨時住房建議，包括在推特上收到世界著名廚師安德烈斯(Jose Andres)和加州民主黨眾議員戈麥茲(Jimmy Gomez)的提議。戈麥斯推文說，佛洛斯特也許可以在他與佛州民主黨眾議員索托(Darren Soto)合租公寓裡的沙發上擠一擠。

弗羅斯特回憶，紐約民主黨女國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)在2018年29歲首次當選時也遇到類似問題。她還沒領到薪水之前，根本負擔不起華府公寓的租金。

歐凱秀-柯提茲強調，許多國會議員財力雄厚，質疑他們如果未曾經歷生活掙扎，如何公平代表勞動人民？

佛洛斯特是具有古巴血統的黑人，倡導槍枝安全和「全民健保」 (Medicare for All)，得到參議員桑德斯(Bernie Sanders)和伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)等進步派領袖支持；他接替前眾議員戴明斯(Val Demings)的席次，在佛州民主黨勢力深厚的第10國會選區勝出。

眾議員 民主黨 佛州

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