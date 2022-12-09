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中國高級衛生官員：恐有8.4億人在下一波染疫

編譯徐薏茹／綜合8日電
中國疾控中心原副主任馮子健。(取材自中國政府網)
中國疾控中心原副主任馮子健。(取材自中國政府網)

中國一名高級衛生官員預估防疫鬆綁後，多達8.4億中國人可能在接下來的一波疫情高峰期感染新冠肺炎，此數據將超越當前全球約2億的確診病例數。

中國政府本周取消定期檢測，並且禁止長時間封鎖，前中國疾控中心副主任馮子健(Feng Zijian)表示：「不論政策以什麼形式進行調整，我們多數人都難免遭遇一次感染。」

馮子健6日在北京清華大學的討論會上說：「根據數學模型測算，當第一波大規模衝擊達到最高峰時，我們人群中的感染率可能達到60%左右，隨後會逐步回落到一個平穩期，最終我們可能有80%-90%的人都會經歷感染。」

自從11月底爆發反政府示威運動以來，中國官媒一直在做準備，讓大眾明白與病毒共存的現實情況，與此同時，衛生官員首度坦承說明重新開放的代價，並呼籲大眾保持冷靜。

病例數低報影響許多檢測量能不足的國家，隨著中國的大型檢測鬆綁，馮子健的預測是否會反映在官方數據上仍是未知。

近期一項來自哈佛、耶魯、史丹佛公衛專家的研究估計，截至11月初，美國94%的人口至少曾感染過一次新冠肺炎，該研究數據以預印本資料庫MedRxiv為依據。

在因應Omicron變種病毒疫情方面，馮子建的建議與西方國家2020年提出的建議作法相似，公眾應減少社交集會、聚餐及娛樂活動，並盡可能居家工作。他指出應該制定治療協議，避免醫療系統負載過重。

中國國家衛生健康委員會發表的每日數據顯示，九成以上的陽性病例症狀輕微或無症狀。

當前仍面臨許多未知因素，儘管中國疫苗接種率超過90%，約2100萬八旬以上的老年人口尚未接種補強針，此年齡層還有約800萬人仍未接種；60歲以上的人口則有3200萬未接種。

中國的新冠死亡案例仍保持在5000多例，但英國金融時報 (Financial Times)7日報導，Wigram顧問預測每日死亡人數可能在3月中達到2萬人高峰，冬季可能奪走超過100萬人生命。

檢測 疫情 新冠肺炎

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