白宮官員：美中最不需要敵對關係 要有可預測性與溝通

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯8日受邀參加智庫阿斯本研究所舉辦的安全論壇。（記者張文馨／攝影）

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）8日表示，希望美中之間有更大程度的可預測性與溝通，華府 盼在和平範疇內推動對北京 的競爭，北京短期內也會這麼想，因為其內有疫情 和經濟挑戰，外有區域國家對中方的反彈，「最不需要的就是『和美國維持公開的敵對關係』。」

國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）也指出，台灣需要將自我防禦放在首位，美國一直告訴台灣，需要建立士官團（noncommissioned officer corps），需要支持軍隊專業化的訓練以及徵兵時間表；此外，她說，軍援烏克蘭與軍售交付台灣進度無關。

國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）說，他不認為中國2027年會貿然犯台，美國會強化區域嚇阻能力，確保北京不會快速奪取台灣，或者不用付出任何代價就完成任務。

拜登總統和中國國家主席習近平上月14日在印尼峇里島舉行3個多小時的實體會談，坎伯說，美國的目標是穩定美中關係，隨著美中在區域發生軍事摩擦，美國認為確保軍事溝通管道是非常重要的，希望華府和北京之間有更大程度的可預測性和溝通，更重要的是了解兩國的短中期目標。

坎伯表示，他從峇里島會談中看到的是，中國至少在短期或中期伊始，也有興趣穩定對美關係；他認為，中方意識到其同時挑戰多國的做法已收到反效果，包含戰狼外交斲傷北京的軟實力，針對日本尖閣群島和印度邊界的主張，或是其他暗示中國可能擴張野心的行為。

此外，坎伯說，中國內部有經濟發展趨緩和疫情帶來的嚴重不確定性，在在表明「中國人最不需要的就是『和美國維持公開的敵對關係』。」北京想要程度上的可預測性以及穩定，美國亦然；因此，接下來數月內，世界會看到華府和北京恢復大國外交中部分務實、可預測的元素，會有些讓印太地區安心的發展。

針對台灣，坎伯表示，美國和其他國家均明確表示，對維持台海和平穩定有著強烈利益，若台海發生挑戰，將在經濟和戰略上發生可怕後果，每一個國家都理解這種敏感度；自俄烏戰爭起，看到更多檯面下的針對台海的討論，這是積極的趨勢，美國會鼓勵，並向所有參與者表明，需要針對眼前的情況採取謹慎做法。