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眾院共和黨成立中國委員會 加拉格擔任主席

編譯孫梁／綜合8日電
在掌握眾院多數後，共和黨宣布成立中國委員會，將由眾議員加拉格領導。（路透）
在掌握眾院多數後，共和黨宣布成立中國委員會，將由眾議員加拉格領導。（路透）

明年新屆國會將控制眾院共和黨人8日宣布成立中國委員會，由共和黨籍眾議員加拉格(Mike Gallagher)擔任主席；加拉格最近在國會提案禁止TikTok，稱TikTok是「數位芬太尼」，並還提案禁止美國的基金會投資中國企業。

上月被提名為眾院議長的麥卡錫(Kevin McCarthy)宣布時表示：「中國是當代最大的地緣政治威脅，我們要通過共和黨領導的中國委員會之努力，制定全面政府政策，以應對中國構成的經濟和安全挑戰。這就是共和黨成為眾院多數黨後，我要設立中國委員會的原因。」

加拉格曾在陸戰隊擔任反間諜軍官，在國會眾院曾是軍事委員會、運輸和基礎設施委員會、常設情報委員會以及中國小組的成員。他在國會大談要捍衛美國免受中國的威脅，因此最有資格擔任新設的中國委員會主席。麥卡錫說，我們需要一個了解挑戰複雜性的人領導委員會。

加拉格8日感謝候任議長麥卡錫任命他為中國委員會主席，也感謝他推動設立中國委員會。加拉格說：「中國持續進行種族滅絕、掩飾新冠疫情起源、盜竊數千億元的美國智慧財產和威脅台灣，中國委員會將在兩黨一致的基礎上反擊中國，打造一個對抗中國侵略的聯合陣線。」

加拉格和共和黨參議員霍利(Josh Hawley)本月初提出「摒棄共產黨企業投資法案」，兩人提案時聲明說：「這一法案將迫使非營利組織、大學基金會、政府養老金以及所有免稅機構從中國撤資，否則將失去免稅資格。」

加拉格最近呼籲禁止TikTok，表示「參議員魯比歐(Marco Rubio)和我提案禁止TikTok，這是讓美國兒童上癮的『數位芬太尼』。TikTok為北京字節跳動公司所有，而字節跳動其實被中共控制，因此TikTok數據最終會傳回中國，中共可追蹤你的位置和瀏覽內容，對你看的新聞進行篩檢。我們為何要讓最大的對手增強實力？」

TikTok 共和黨 眾院

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