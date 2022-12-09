WSJ：郭台銘一封信促中國鬆綁封控 郭辦公室卻否認

富士康鄭州廠11月曾發生員工不滿封控措施群起暴動事件，影響了對蘋果手機的供應。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)8日引述數名消息人士報導，指中國政府決定放寬新冠「清零」封控政策的決定，相當程度上是受到鴻海富士康創辦人郭台銘 致信政府領導層的影響。據報導，郭台銘是在11月初寫信給中國政府領導高層，信中指出，嚴格的清零政策恐怕會威脅中國在全球供應鏈上的核心地位，並表示希望加諸在員工上的封控措施，能夠有更高的透明度。

蘋果、中國國務院未回應

消息人士表示，部分中國政府領導層也有類似的擔憂，即在與美國的關係不斷惡化的背景下，擾亂供應鏈的清零政策將讓加劇與中國「脫鉤」的趨勢。

不過郭台銘辦公室否認有此事。蘋果公司及中國國務院則未回應。

今年10月下旬，當局對富士康鄭州 廠祭出「閉環管理」，不僅大批員工出逃，不再回來，當局之後還在11月初宣布廠房停運一周，導致蘋果(Apple)的iPhone等產品產線受阻。

富士康鄭州廠撤閉環管理

路透報導則稱，富士康鄭州廠8日晚間宣布解除閉環管理；彭博資訊也說，據鄭州富士康微信 公眾號通告，該公司恢復鄭州園區通勤班車服務；據另一個微信公眾號通知，該公司防疫要求查驗48小時內有效核酸，即可返崗復工。

華爾街日報引述知情人士指出，部分政府幕僚及顧問、公衛界官員，藉由郭台銘的信函敦促以中共總書記習近平為核心的政府盡速鬆綁清零政策；鴻海在中國直接、間接創造的就業機會及培訓的技術人員總計超過400萬。

中國政府在11月初出現軟化清零政策的跡象，包括3日官媒報導Omicron變種病毒的威脅較低，以及11日宣布志在「最小化經濟及人身衝擊」的新防疫政策。11月24日發生烏魯木齊公寓大火造成10人死亡，引發至少八個重要城市的「白紙運動」抗爭，升高對中央政府的壓力。

白紙運動後 放寬派聲量大

消息人士表示，白紙運動之後，放寬派的官員聲量更大，強調鑒於Omicron變種病毒傳染力更強，但致病力甚低，如此只會讓類似「封城」的情景愈發普遍，民怨只會更加沸騰。

中國宣布放寬清零政策後，鴻海鄭州廠8日宣布解除閉環管理，據該廠微信公眾號，園區通勤班車服務即將恢復，員工只要出示48小時內的篩檢陰性證明，就能復工。

中國中央政府12月7日再宣布10條鬆綁防疫的措施。