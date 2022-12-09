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美重提印太「核威懾」2023將是重大變革年

記者張文馨、編譯孫梁、盧炯燊／綜合報導
五角大廈表示，2023將是美軍部署印太地區最具變革的一年。圖為國防部日前發表美國最新匿蹤戰略轟炸機B-21「突襲者」，被視為對中國威脅採取的回應。（路透）
五角大廈表示，2023將是美軍部署印太地區最具變革的一年。圖為國防部日前發表美國最新匿蹤戰略轟炸機B-21「突襲者」，被視為對中國威脅採取的回應。（路透）

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）8日表示，面對北韓俄羅斯和中國的核武挑戰，美國將再次堅定致力於在印太區域實施核威懾；國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）說，明年將是美軍在印太區域的軍力部署變革性的一年，美國會陸續展現與菲律賓和澳洲等盟友的合作。

坎伯受邀參加智庫阿斯本研究所（Aspen Institute）舉辦的安全論壇，談到核武威脅。

劍指中俄及北韓 核武拓展嚇阻力量

坎伯說，北韓試驗核武、俄羅斯威脅動用核武，加上中國推動重大核升級，前總統歐巴馬執政時期，希望能降低核武與全球政治的關聯性；但現在情況顯示，核武能力仍是美國拓展嚇阻力量的持久理由。

坎伯表示，嚇阻力量不僅表示要在傳統部隊中採取必要步驟，還得展現在部署上，讓日韓等國清楚知道，美國的核威懾依然強大，美國再次致力於在印太區域實施核威懾，這將是重大挑戰。

坎伯說，核武是美中很難對話的區域，但磋商是必要的，中國不該秘密發展核武，也不該認為他們這樣做不會對區域構成影響。

中國中程導彈東風17，可以在移動載具上發射。（Getty Images)
中國中程導彈東風17，可以在移動載具上發射。（Getty Images)

國防官員：美兌現戰略承諾 消除威脅

瑞特納在華府智庫美國企業研究所（AEI）表示，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）訪問菲律賓時，談到美菲將拓展軍事合作，美協助澳洲打造核動力潛艦，也會對區域部署造成影響，整體來說，美國將兌現一直以來在談的戰略承諾，消除威脅，強化嚇阻能力，預計明年會有令人滿意的結果。

眾院通過國防授權法案 交參院下周表決

此外，聯邦眾議院8日以350票贊成、80票反對通過2023財年的國防授權法案，交參院下周表決。

這部法案框定五角大廈明年預算達到8580億美元的新紀錄，包含以百億美元支持台灣面對中國的威脅，以及提供至少8億美元繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯。

法案授權拜登政府在未來5年內提供台灣100億美元的軍事援助，每年最多提供台灣20億美元的無償軍援，以及另外提供台灣20億美元的軍事融資直接貸款；此外，法案要求美國政府解決軍售交付延宕問題。

瑞特納表示，該法涉台條文顯示兩黨願意合作的精神，他會確保之後的撥款法案能跟進。

俄羅斯 澳洲 北韓

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