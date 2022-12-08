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各州能不能推翻選舉結果？最高院大法官看法分歧

記者顏伶如／綜合報導
最高法院開始聽審各州是否有權推翻選舉結果，此判決將影響即將到來的2024總統選舉，至關重大。圖為民眾在場外抗議最高院。（美聯社）
最高法院開始聽審各州是否有權推翻選舉結果，此判決將影響即將到來的2024總統選舉，至關重大。圖為民眾在場外抗議最高院。（美聯社）

各州議會能否自行立法，在幾乎不受制衡的情況下，自訂總統及國會大選的選舉法規？最高法院大法官在7日的口頭辯論中，似乎採取保留態度。

州議會立法通過奇形怪狀的「傑利蠑螈」(Gerrymandering)選區畫分，各州法院得以違反州憲為由，裁定撤銷立法。7日將近三小時的討論裡，自由派大法官與保守派大法官激辯重點，主要在於最高法院是否應該廢除各州法院撤銷州議會立法的權力。

大法官最終如何裁量，目前還難看出端倪。裁決結果可能由首席大法官羅伯茲(John G. Roberts)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)、巴瑞特(Amy Coney Barrett)三名保守派大法官主導；三人在討論過程均透露，願意考慮在少數情況下限縮各州法院權力。

最高法院開始聽審各州是否有權推翻選舉結果，此判決將影響即將到來的2024總統選舉...
最高法院開始聽審各州是否有權推翻選舉結果，此判決將影響即將到來的2024總統選舉，至關重大。圖為民眾在場外抗議最高院。（美聯社）

北卡羅來納州共和黨陣營在訴訟中向最高法院主張，美國憲法條款當中的「選舉條款」(elections clause)，賦予各州議員幾乎全權控制國會選舉的舉行時間、場所及方式，選區畫分也包括在內。共和黨陣營指出，從「選舉條款」內容來看，各州法院對於州議會通過的選舉辦法無權置喙。

共和黨陣營在這起訴訟中提出的「立法獨立理論」(independent legislature theory)概念，從來不曾在最高法院判例出現，但有四名保守派大法官在討論發言裡表示認可。自由派大法官凱根(Elena Kagan)7日在辯論中發言指出，共和黨陣營的論述是「新奇的挑戰手段」，「打破了正常的制衡原則」。

這起案件的發展結果，可能對美國選舉以及美國民主留下深遠影響；過去幾年，最高法院經常遭到越來越傾向政治化的批判，這起案件的審理對最高法院來說，也是一場新的考驗。

最高法院裁量結果將影響全國各州數以百計的選舉法規，未來聯邦選舉與地方選舉雖然出現在同一張選票上，卻可能各自受到不同選舉法律規範。政黨為了盡量擴大爭取票源的利益，今後可能以各種手段設法重畫國會選區。

凱根發言時說：「這套理論將有龐大的後果」，最誇張的「傑利蠑螈」選區畫分可能透過州議會立法而誕生。

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)與傑克森(Ketanji Brown Jackson)發言內容則傾向支持保留各州法院撤銷選舉立法的權力。

大法官 共和黨 北卡羅來納州

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