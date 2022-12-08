海湖莊園非唯一藏匿處所…川普佛州倉庫還找到2份機密文件

前總統川普。（路透）

前總統川普 的律師團隊告訴聯邦當局，川普位於紐約的川普大樓(Trump Tower)，以及新澤西州貝德敏斯特(Bedminster)的高爾夫球俱樂部沒有存放機密文件，但消息人士透露，川普外聘的團隊在川普曾使用的西棕櫚灘(West Palm Beach)倉庫找到至少兩份機密文件，這些文件已轉交聯邦調查局(FBI )處理。

華盛頓郵報7日引述消息人士說法報導，川普的律師團受到一名聯邦法官施壓，宣示完全配合5月的大陪審團傳票，繳交所有機密文件之後，前述搜查行動是川普外聘團隊近幾周在川普資產搜查機密文件的至少三場行動之一。

川普的律師團近幾周與華府聯邦法院的司法部律師團激烈纏訟，聯邦法官手裡還有許多牌，但消息人士表示，司法部擔心檢察官的觀點可能因為川普團隊不願配合而陷入僵局甚至宣告失敗。

協助前總統回歸平民生活的「聯邦總務署」(GSA)發布電郵指出，政府單位去年7月協助租用西棕櫚灘的倉庫，用以儲藏川普卸任數月內，其職員在北維吉尼亞州 辦公室使用的物品。

電郵顯示，GSA與川普職員去年9月協力把重逾3000磅的數箱文件從北維吉尼亞州運往佛州。

知情人士表示，倉庫內有多箱物品、禮物、西裝服飾等，還有「套裝、劍、摔角腰帶等，就我所知，川普本人從未去過該倉庫」。

川普顧問表示，倉庫內存放的物品沒有造冊，就像被放在川普佛州宅邸「海湖莊園」(Mar-a-Lago)房內的機密文件沒有記錄一樣。

華郵尚不知哪些文件被列為機密，司法部與FBI不予置評。

倉庫內搜到文件的機密等級不明，但這顯示海湖莊園並非川普藏匿機密文件的唯一處所，也證實川普及其團隊並未完全配合大陪審團的傳票。

消息人士透露，除了該倉庫外，川普外聘團隊搜索川普位於新州貝德敏斯特的高球俱樂部、紐約川普大樓，以及至少另一處房產。

該團隊曾向FBI遞橄欖枝，讓當局有機會監督搜查行動，但遭FBI拒絕；華郵指出，聯邦機關監督非執法單位進行的搜查行動「不尋常」。