喬州沃諾克成功連任 歸功民主黨「高投票率」

參院多數黨領袖舒默7日高興比出51。喬州參議員複選結果，民主黨沃諾克勝出，使民主黨在參院成為51席的多數黨。(美聯社)

喬治亞州民主黨 國會參議員沃諾克(Raphael Warnock)6日在決選中勝出成功獲得連任，擊敗共和黨 對手沃克(Herschel Walker)的挑戰；國家廣播公司新聞網(NBC News)分析顯示，民主黨支持者的高投票 率是沃諾克勝選的關鍵。

喬州決選的投票率幾乎達到普選的90%，沃諾克在全州159個郡中近三分之二郡的支持率都提高，其中支持率增幅最大的是史都華(Stewart)和強生(Johnson)兩郡，他的得票率都增多了五個百分點。

沃諾克甚至在共和黨占優勢的地區也有出色表現，在11月期中選舉支持對手沃克的77個郡中，沃克的支持率都有改善；沃諾克在鮑德溫(Baldwin)和華盛頓(Washington)兩郡的得票率還翻盤超過了沃克。

相比之下，在沃諾克11月獲勝的郡中，沃克只在其中一個郡的得票率有所提高。決選中投票率下降最多的10個郡當中，七個郡在期中選舉是支持沃克。

決選日之前的提前投票已顯示出沃諾克的領先優勢，尤其是在民主黨選民中，他的領先優勢甚至比期中選舉的提前投票還明顯。

NBC的追蹤數據顯示，喬州決選前投票的選民超過186萬人，其中民主黨人占52%，共和黨選民僅為39%，兩者相差13個百分點，大於決選日的八個百分點差距。決選日民主黨選民的投票率是49%，共和黨是41%。