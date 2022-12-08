喬州決選贏了 民主黨掌參院不再為協商讓步

沃諾克(左)6日贏得喬州民主黨聯邦參議員選舉，參院多數黨領袖舒默7日高興歡迎他回到參院。沃諾克勝選，使得民主黨在期中選舉獲勝，奪得51席多數黨。(美聯社)

喬治亞州民主黨 籍參議員沃諾克(Raphael Warnock)成功連任，打敗前總統川普背書的沃克(Herschel Walker)；沃諾克勝選代表民主黨在聯邦參院 以51席占多數，微幅領先49席的共和黨 ，打破參院目前50對50的局面，民主黨在下屆國會握有參院掌控權，不必再為協商讓步。

舒默：選民拒MAGA 相信民主

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在沃諾克勝選後表示，此次期中選舉結果顯示人民相信民主，拒絕「讓美國再度偉大」(MAGA)的極端主義。

拚連任的沃諾克與前美式足球明星沃克上月初期中選舉的得票率都未過半，6日舉行決選，結果顯示沃諾克以51.4%得票率，擊敗得票率48.6%的沃克。

參院多數黨領袖舒默7日高興比出51。喬州參議員複選結果，民主黨沃諾克勝出，使民主黨在參院成為51席的多數黨。(美聯社)

沃諾克贏得另一個六年任期，而民主黨取得參院51席優勢，這不僅為川普助選幫倒忙再添一筆敗績，也意味著「曼欽總統」(President Manchin)的時代結束；民主黨籍參議員曼欽(Joe Manchin)在多項法案中與黨內同僚看法相悖，處處拉攏同黨參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)聯手杯葛；在兩黨各占50席的情況下，民主黨只要少一票，法案就無望過關。

舒默在沃諾克勝選後，7日神采奕奕地在國會山莊舉行記者會表示，「11月期中選舉和6日喬州決選，展現美國人相信民主，否決這麼多MAGA極端主義分子，撤換且不投給MAGA候選人，許多中間選民投靠我們，因為他們擔心受MAGA控制的共和黨影響民主。」

2022年期中選舉是1943年以來，首次由執政黨守住每一個拚連任的參院席次，而共和黨在兩位數通膨、拜登總統支持率低迷的情況下未能翻轉任一席。

參院兩黨目前是各50席，使得議員有很多機會杯葛或要脅法案，例如民主黨的曼欽就曾為了氣候法案讓拜登政府吃足了苦頭。但在沃諾克當選後，這種情形將大為改善。（美聯社）

賀錦麗不必待命 減少投票救援

舒默表示，「民主黨此次得以違抗歷史」，是因為民主黨通過選民真正在意的法案，選民捨棄共和黨並鼓勵民主黨，「成為有力的連環出擊，讓我們的候選人無論是否爭取連任都所向披靡」。

舒默表示，最高法院6月推翻憲法保障墮胎權讓人民認清共和黨，「那是人民訴說，『哇，這些MAGA共和黨人真的在開倒車』的時刻。」

參院新任期展開後，民主黨將在各委員會取得多數，未來不管立法或人事任命，流程都可望加速。此外，民主黨將有更多權力發布傳票，無須與共和黨協商或擔心遭杯葛，民主黨啟動各種調查如虎添翼。

既然民主黨擁有參院多數，副總統賀錦麗可能不必於國會山莊隨時待命，以投下關鍵一票。賀錦麗共計在參院兩黨勢均力敵的情況下投票26次，創下美國現代史上副總統行使相同職權的新高紀錄。民主黨取得參院51席後，民主黨對於賀錦麗投票救援的依賴將會減少。