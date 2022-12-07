白宮幕僚長：拜登將於新年後宣布競選連任

白宮幕僚長柯連恩證實拜登總統，預訂新年假期後宣布連任。(Getty Images)

白宮 幕僚長柯連恩(Ron Klain)5日證實，各地民主黨 勸進拜登 總統角逐連任聲浪不斷，高齡80歲的總統將與家人討論，預訂新年假期後做決定並公告周知。

柯連恩透露拜登將爭取連任的消息一出，批評者立刻想到拜登任內連串失言和失誤，擔心拜登年事已高，身心健康堪慮。

拜登是美國史上最高齡總統，他2021年1月21日就任時已78歲，上月20日慶祝80大壽。

若他2024年成功連任，將會以82歲的年紀宣誓就職，第二任期結束時已經86歲。

柯連恩5日在「華爾街日報」(Wall Street Journal)舉辦的「執行長顧問高峰會」(CEO Council Summit)上表示，「我聽各地許多民主黨人說，希望他參選，但總統將做決定。我預期在年後不久，總統會爭取連任。」

拜登日前表示，將與家人在假期間討論後再做決定並公告周知。

柯連恩表示，「我們不想倉促行事，這不是通膨已解決的訊息，通膨仍在，但的確看到緩和的跡象」。

柯連恩說：「我不會高掛『任務達成』的橫幅，我們還有許多事要做。」

拜登在期中選舉落幕後的記者會上，就是否再戰2024年大選表示，將利用假期與第一夫人吉兒(Jill Biden)討論相關計畫。

拜登當時被問到何時宣布參選計畫時答道：「我想，吉兒和我會在感恩節和聖誕節之間放個假。」

他接著說，「可能是明年初做決定」，而他稍早曾透露有意再選，但表示那會是「家族最後的決定」。

拜登自述是「非常尊重命運的人」，「我認為每個人都希望我參選，但我們會再討論」。

那場記者會後數日，76歲的前總統川普上月15日宣布將再戰白宮，角逐共和黨的2024年總統大選黨內初選提名。