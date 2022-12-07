國會警察對抗暴亂者獲獎 家屬拒絕麥康諾握手

代表已故國會警察斯科尼克出席的家人(左一與左二)拒絕與共和黨領袖麥康諾(右二)與麥卡錫(右)握手。(美聯社)

2021年1月6日保衛國會大廈的數百位執法人員，6日獲頒象徵國會最高榮譽的國會金質獎章(Congressional Gold Medals)；這些警察 在川普總統支持者闖入國會進行血腥攻擊時，奮力擊退暴徒，被譽為「捍衛民主的英雄」。

頒贈儀式在國會大廈圓形大廳內隆重舉行，主持儀式的眾院 議長裴洛西(Nancy Pelosi)表示，「1月6日是令人恐懼心碎的一天，但也是非凡英雄主義凝視致命暴力和卑鄙偏執的時刻。」這是裴洛西卸下議長職務前的最後儀式之一；她讚揚他們「在國家最黑暗的時刻，勇敢捍衛民主」。

獲頒象徵國會最高榮譽的國會金質獎章頒贈儀式6日在國會大廈圓形大廳內隆重舉行。主持儀式眾議長裴洛西(左起)、國會警察局長曼格爾、華府警局長康提、參院多數黨領袖舒默、參院少數黨領袖麥康諾、及眾院少數黨領袖麥卡錫，共同領眾祈禱。(美聯社)

出席儀式的參院共和黨 領袖麥康諾(Mitch McConnell)向接受表揚者表示，「感謝你們拯救了我們的國家，感謝你們不僅是我們的朋友，更是我們的英雄。」但代表已故國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)出席的家人刻意忽視麥康諾伸出的手，拒絕與麥康諾與眾院共和黨領袖麥卡錫握手。

代表已故國會警察斯科尼克出席的家人(左)拒絕與共和黨領袖麥康諾(右)握手。(路透)

國會警察局長曼格爾(Thomas Manger)表示，這是「我國歷史上別無僅有的一天；對我們來說，這是充滿混亂、勇氣和悲慘損失的一天。」華府警局局長康提(Robert Contee)表示，在那可怕的一天過後，有些警察直到受勳日才再次進入國會大廈。那天現場滿是金屬鋼製旗桿被拿來當成武器的叮噹聲，警察遭暴徒使用化學噴霧襲擊；「我們許多人仍面對精神上、身體上和情感上的傷疤，」康提向全體警官說：「是你們的鮮血、汗水和淚水，為這片土地留下了印記。」

代表已故國會警察斯科尼克出席的家人(左)拒絕與共和黨領袖麥康諾(右二)與麥卡錫(右)握手。(美聯社)

國會大廈暴亂當天，有數十名警察與暴徒搏鬥後嚴重受傷，有人腦部受損或終身受到影響，去年眾院聽證會曾有四名警官作證公開談到他們遭受的精神和身體創傷。有兩名警察在案發後數日內自殺身亡，斯科尼克在暴徒向他噴灑化學藥品後倒地不起，但法醫判定他死於中風，屬於自然原因。警方在2021年8月宣布，另有兩名趕往鎮暴的員警自殺身亡，但致使他們輕生的情況不明。

眾院2021年6月決定頒發獎章給所有參與平亂的警察，相關法案獲得兩黨普遍支持，但有21名共和黨眾議員投下反對票，他們都是忠於川普、試圖淡化此暴力事件。參院則以口頭投票方式通過此立法，沒有共和黨人反對。