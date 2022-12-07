我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

國會警察對抗暴亂者獲獎 家屬拒絕麥康諾握手

記者胡玉立／綜合報導
代表已故國會警察斯科尼克出席的家人(左一與左二)拒絕與共和黨領袖麥康諾(右二)與麥卡錫(右)握手。(美聯社)
代表已故國會警察斯科尼克出席的家人(左一與左二)拒絕與共和黨領袖麥康諾(右二)與麥卡錫(右)握手。(美聯社)

2021年1月6日保衛國會大廈的數百位執法人員，6日獲頒象徵國會最高榮譽的國會金質獎章(Congressional Gold Medals)；這些警察在川普總統支持者闖入國會進行血腥攻擊時，奮力擊退暴徒，被譽為「捍衛民主的英雄」。

頒贈儀式在國會大廈圓形大廳內隆重舉行，主持儀式的眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)表示，「1月6日是令人恐懼心碎的一天，但也是非凡英雄主義凝視致命暴力和卑鄙偏執的時刻。」這是裴洛西卸下議長職務前的最後儀式之一；她讚揚他們「在國家最黑暗的時刻，勇敢捍衛民主」。

獲頒象徵國會最高榮譽的國會金質獎章頒贈儀式6日在國會大廈圓形大廳內隆重舉行。主持...
獲頒象徵國會最高榮譽的國會金質獎章頒贈儀式6日在國會大廈圓形大廳內隆重舉行。主持儀式眾議長裴洛西(左起)、國會警察局長曼格爾、華府警局長康提、參院多數黨領袖舒默、參院少數黨領袖麥康諾、及眾院少數黨領袖麥卡錫，共同領眾祈禱。(美聯社)

出席儀式的參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)向接受表揚者表示，「感謝你們拯救了我們的國家，感謝你們不僅是我們的朋友，更是我們的英雄。」但代表已故國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)出席的家人刻意忽視麥康諾伸出的手，拒絕與麥康諾與眾院共和黨領袖麥卡錫握手。

代表已故國會警察斯科尼克出席的家人(左)拒絕與共和黨領袖麥康諾(右)握手。(路透...
代表已故國會警察斯科尼克出席的家人(左)拒絕與共和黨領袖麥康諾(右)握手。(路透)

國會警察局長曼格爾(Thomas Manger)表示，這是「我國歷史上別無僅有的一天；對我們來說，這是充滿混亂、勇氣和悲慘損失的一天。」華府警局局長康提(Robert Contee)表示，在那可怕的一天過後，有些警察直到受勳日才再次進入國會大廈。那天現場滿是金屬鋼製旗桿被拿來當成武器的叮噹聲，警察遭暴徒使用化學噴霧襲擊；「我們許多人仍面對精神上、身體上和情感上的傷疤，」康提向全體警官說：「是你們的鮮血、汗水和淚水，為這片土地留下了印記。」

代表已故國會警察斯科尼克出席的家人(左)拒絕與共和黨領袖麥康諾(右二)與麥卡錫(...
代表已故國會警察斯科尼克出席的家人(左)拒絕與共和黨領袖麥康諾(右二)與麥卡錫(右)握手。(美聯社)

國會大廈暴亂當天，有數十名警察與暴徒搏鬥後嚴重受傷，有人腦部受損或終身受到影響，去年眾院聽證會曾有四名警官作證公開談到他們遭受的精神和身體創傷。有兩名警察在案發後數日內自殺身亡，斯科尼克在暴徒向他噴灑化學藥品後倒地不起，但法醫判定他死於中風，屬於自然原因。警方在2021年8月宣布，另有兩名趕往鎮暴的員警自殺身亡，但致使他們輕生的情況不明。

眾院2021年6月決定頒發獎章給所有參與平亂的警察，相關法案獲得兩黨普遍支持，但有21名共和黨眾議員投下反對票，他們都是忠於川普、試圖淡化此暴力事件。參院則以口頭投票方式通過此立法，沒有共和黨人反對。

警察 眾院 共和黨

上一則

大學資助信含糊不清 害學生誤入「貴校」

下一則

白宮幕僚長：拜登將於新年後宣布競選連任

延伸閱讀

川普與反猶、白人至上主義者共餐 共和黨：快道歉

川普與反猶、白人至上主義者共餐 共和黨：快道歉
闖裴洛西辦公室偷電腦 賓州女破壞秩序罪成

闖裴洛西辦公室偷電腦 賓州女破壞秩序罪成
裴洛西夫遇襲案 12月14日聽證 換新法官

裴洛西夫遇襲案 12月14日聽證 換新法官
裴洛西長年支持亞太裔 趙美心感謝

裴洛西長年支持亞太裔 趙美心感謝

熱門新聞

胡錦濤（右一）彎腰雙手合十致意後，還主動和王冶坪握手。（截圖自央視）

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

2022-12-05 10:39
張忠謀及夫人張淑芬抵達亞州廠視察。（記者張文馨／攝影）

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

2022-12-06 00:18
最高法院10月審理兩所名校的平權措施入學案，亞裔社區有不同看法。圖為當時有華人家長帶著小孩反對平權入學措施。（記者牟蘭／攝影）

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

2022-12-03 13:24
最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。圖為聖延節前夕的紐約曼哈頓街頭。(路透)

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

2022-12-02 10:35
想做兼職賺外快？CNBC預測，2023年有這三份副業賺得特別多。(Pexels)

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

2022-12-02 15:58
CNN獨家報導，中國利用與歐洲和非洲國家達成的雙邊安全協議，藉此在全球廣設100多個所謂的海外「警察局」。(美聯社)

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

2022-12-04 15:46

超人氣

更多 >
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職
直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高
旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取
追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算

追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算