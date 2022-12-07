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川普公司17項罪成 川普批「政治獵巫」、律師將上訴

編譯孫梁／綜合6日電
前總統川普今年8月時回到紐約市川普大廈。(美聯社)
前總統川普今年8月時回到紐約市川普大廈。(美聯社)

曼哈頓地方法院陪審團6日在審議第二天便迅速做出裁決，認定前總統川普的家族企業「川普集團」旗下兩家企業被控的17項罪名全部成立，可能面臨160萬元罰款。川普指稱調查他的公司是政治獵巫，公司律師誓言上訴到底。

川普公司被控的17項罪名包括預謀指控、偽造公司業務紀錄和逃漏稅，如協助公司高管在曼哈頓購買公寓和豪車避稅，徹底顛覆了川普集團的形象。

川普本人雖然沒有受審，但他因在佛羅里達海湖莊園私藏大批機密文件和試圖推翻2020年大選結果而面臨刑事調查，陪審團的裁決對處於司法困境的川普無疑是雪上加霜。

裁決肯定了曼哈頓檢方對川普及其公司三年的調查結果，地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)說：「陪審團的裁決表明，正義標準對曼哈頓所有人都一體適用。」

曼哈頓地方檢察官對川普公司的調查，主要依據是川普集團前財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)的證詞，他對操縱公司財務紀錄和個人非法逃稅的指控認罪，並承諾出庭作證，以換取減刑為五個月的監禁。

檢方在一個月的攻防期間向陪審團說明，魏索柏格及其副手、川普集團副總裁兼主計長麥康尼(Jeffrey McConney)如何為公司謀取不當利益，自己也從中分一杯羹。

辯方律師反駁說，魏索柏格完全是個人行為，他已變成流氓，背叛了公司的信任，但川普家族中沒人受到牽連。公司律師在陪審團裁決後表示：「既然公司業主對魏索柏格的逃漏稅一無所知，為何要因為他的個人行為而受到刑事起訴？這與法律宗旨相違。」

魏索柏格雖作為控方證人，但他同時也表示，川普家族中沒人知道他逃漏稅，「是我個人的貪婪才走到今天」。然而曼哈頓檢方堅稱川普知情，但被川普及其集團堅決否認。

曼哈頓檢方說，針對川普的其他相關調查仍在進行中，包括川普是否在他的房地產和高球場等資產上誤導銀行，是紐約州檢察長辦公室對川普及其公司的主要指控。

起訴「川普組織」成功定罪的紐約市曼哈頓檢察官白艾榮在判決後舉行記者會。(美聯社)
起訴「川普組織」成功定罪的紐約市曼哈頓檢察官白艾榮在判決後舉行記者會。(美聯社)

川普 曼哈頓 檢察官

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