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司法部特檢官首發傳票 查3關鍵州官員與川普陣營的聯繫

編譯潘勛／綜合6日電
特別檢察官史密斯正要調閱多州選務官員在2020年與前總統川普與競選團隊的通聯紀錄。(美聯社)
特別檢察官史密斯正要調閱多州選務官員在2020年與前總統川普與競選團隊的通聯紀錄。(美聯社)

官員表示，特別檢察官史密斯(Jack Smith)已向亞利桑納、密西根及威斯康辛三州官員發出大陪審團傳票；這三州是前總統川普2020年不肯認輸、試圖推翻敗選的關鍵州； 特檢官向傳喚人索取任何與川普、川普同夥、競選團隊之間的通聯紀錄。

華盛頓郵報6日報導，這些傳票送抵威州戴恩郡(Dane County)、亞州馬瑞科帕郡(Maricopa County)的時間點在上周末，5日送到密爾瓦基(Milwaukee)。

史密斯11月獲司法部長加蘭德(Merrick Garland)任命為特別檢察官，調查2021年國會山莊暴亂案，還有川普是否在佛州自家有無不當處理機密文件，這些傳票列在史密斯就任以來，首度簽發的傳票之中。

司法部長賈蘭德在11月指派史密斯為特別檢察官，調查川普涉及擅挪國家機密文檔及1月...
司法部長賈蘭德在11月指派史密斯為特別檢察官，調查川普涉及擅挪國家機密文檔及1月6日國會暴動兩大案件。(美聯社)

這批傳票至少有三張日期押在11月22日，顯示司法部擴大檢視導致國會山莊暴亂案的背景條件，把地方選務官員含括進來，想了解他們與川普及川普的代表是否有所互動。

送遞亞州、威州的傳票事實上全都相同，都點出川普，加上川普的選戰員工、辦事員及律師；給密西根州的傳票要由州務卿班森(Jocelyn Benson)確認，細節尚不明。

密爾瓦基市法院書記官克利斯丁生(George Christenson)6日向華盛頓郵報證實收到傳票，並提供影本；他表示，自己不曉得書記處還有任何未經公布的通訊，但按他設想，聯邦檢方是想找出新細節，了解川普團隊煞費苦心，想在拜登險勝的戰場州召集不具代表性的選舉人團。

戴恩郡書記官麥當奈證實收到類似傳票，但他也不曉得有無任何重要通訊未經公布；馬瑞科帕郡發言人莫斯利(Fields Moseley)表示已收到傳票，將會配合。

司法部拒絕對此置評。

華郵報導，給亞州的傳票送到馬瑞科帕郡選務部門，而威州傳票則給密爾瓦基及戴恩兩郡書記官，都聲索2020年6月1日到2021年1月20日之間的通聯紀錄。

聲索的通聯紀錄，包括與川普選戰總幹事史特平(Bill Stepien)、其他策士如艾普斯坦(Boris Epshteyn)；經點名的川普法務人員，有選戰律師克拉克(Justin Clark)、摩根(Matthew Morgan)等人。川普及其重要同夥試著長期施壓，而扭轉川普在六大戰場州不大的敗選差距。

川普 傳票 司法部

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