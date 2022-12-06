沃克難獲認同 非裔選民傾向支持沃諾克

喬州聯邦參議員複選6日投票，共和黨候選人沃克在最後時刻催票。(路透)

喬治亞州國會參議員的複選是兩名非裔 沃諾克(Raphael Warnock)和沃克(Herschel Walker)的較量，無論誰勝選都將創下歷史，成為喬州 首位贏得國會參院完整任期的非裔。多數非裔選民傾向選擇民主黨的沃諾克，認為他作為馬丁路德·金恩亞特蘭大教會的牧師，呼應了非裔的傳統自由主義理念，而共和黨 的沃克則浸淫在保守主義的白人文化中。

喬州青年民主黨分會會長貝利(Bryce Berry)說：「共和黨人似乎認為，推出非裔的沃克就能迷惑非裔選民，但我們不會被蒙蔽。」

有的非裔選民質疑沃克的過去，包括他吹噓自己的企業和運動成就、對前妻的家暴史，以及辯論時對公共政策不熟。部分非裔選民認為，共和黨領袖推出沃克為候選人是利用他曾獲得全國冠軍的名聲。

非裔州府雇員安吉拉·哈德(Angela Heard)質問道：「沃克如何讓自己成為被利用的非裔？你最好是與自己人結盟，而不是為其他人代言。」

甚至部分支持沃克的非裔保守派也為他參選而感到遺憾，錯失了將共和黨的影響力擴大到民主黨占優勢選區的機會，房地產經紀人艾薇安·艾布羅(Avion Abreu)說：「沃克缺乏普通非裔的生活經歷，因此他們難以認同他。」

艾布羅認為沃克仍有機會取勝，但必須是在白人共和黨聯盟的支持下才能成功。她表示，沃克的競選團隊沒有講述沃克與民眾的聯繫，沒有說明他如何幫助他人。

沃諾克在11月期中選舉中領先沃克3萬7000票，對喬州3200多名選民的調查顯示，沃諾克贏得90%非裔選民的支持，而沃克是贏得68%白人選民的支持。

沃諾克2021年在特別選舉中，是在非裔選民的支持下戰勝時任國會參議員羅夫勒(Kelly Loeffler)。他的團隊意識到，今年競選必須建立包括白人溫和派在內的廣泛跨族裔聯盟，才能成功連任，但無論如何都離不開強大的非裔選民。