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喬州參議員決選不利共和黨 沃克最後一搏

編譯陳韻涵／綜合5日電
喬州聯邦參議員複選6日投票，民主黨候選人沃諾克在最後時刻催票。(路透)
喬州聯邦參議員複選6日投票，民主黨候選人沃諾克在最後時刻催票。(路透)

喬治亞州的選民結構分裂，國會參議員決選不利共和黨，獲得前總統川普背書的前美式足球員沃克(Herschel Walker)力拚最後一搏，呼籲選民出門投票；數據顯示，超過180萬人已提前投票，沃克與拚連任的民主黨現任參議員沃諾克(Raphael Warnock)選情膠著。

沃諾克與沃克在11月期中選舉中都未能獲得過半票數，但沃諾克以略高的49.4%得票率領先沃克(48.5%)；沃諾克可望贏得完整的六年任期，但沃克也有機會勝出，兩黨殷切期待6日的開票結果。

喬州科布郡(Cobb County)前共和黨主席謝帕德(Jason Shepherd)說：「許多共和黨人期盼，我們會感到訝異，但目前沒有許多跡象顯示如此，希望和信念是看不見的，畢竟現在是聖誕節。」

沃諾克3、4日跑了各大城市六場活動，並以資深牧師的身分在「埃比納瑟浸信會」(Ebenezer Baptist Church)主持彌撒，他告訴信徒「投票也是祈禱的一種形式」。

沃諾克一再重申，提早投票時期的創紀錄投票率並不保證得勝。沃諾克4日在顯赫的非裔教堂「新自由基督教中心」(New Freedom Christian Center)說：「我們在提早投票時期表現優異，但直到選舉結束都不能掉以輕心。」

民主黨鼓勵選民提早投票，共和黨選民則大多於選舉日當天投票。

截至5日上午，逾180萬名喬州選民已投下參議員決選的選票，前述提早投票率比大選時少26%，但大選的投票率往往較高。

支持沃克的共和黨人認為，民主黨選民傾向提前投票，這表示沃克6日當天必須贏得60%的現場投票才能迎頭趕上。

此次決選中，非裔選民占提早投票選民的32%，比上月期中選舉時多6個百分點，約7萬7000名11月投票的選民已在此次決選中提早投票。

沃克周末出席兩場活動，3日現身亞特蘭大「喬治亞大學」(University of Georgia)的足球賽但並未發言，4日出席亞特蘭大郊區羅根維爾(Loganville)的造勢活動，發表感人演說。

沃克說：「是時候讓我們的聲音被聽見，讓我們的選票被計入，停止抱怨，外出投票。」

共和黨候選人沃克向支持者擲出美式足球。(美聯社)
共和黨候選人沃克向支持者擲出美式足球。(美聯社)

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