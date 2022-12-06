川普集團漏稅案 陪審團研議是否公司主導

川普 集團(Trump Organization)遭控刑事稅務詐騙 案，紐約陪審團審議(deliberation)將於6日進入第二天。陪審團員將裁定川普集團是否協助高層主管逃漏集團提供的曼哈頓 公寓、豪華轎車等紅利的個人所得稅。

經過長達一個月的庭訊，這起訴訟5日交由陪審團審議。庭訊期間共有七名證人出庭作證，包括長期擔任川普帳房的川普集團前任財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)，以前川普集團資深副總裁兼財務總監麥康尼(Jeffrey McConney)。七名證人當中，五名為檢方證人，另外兩名則為被告方證人。

陪審團5日討論審議約四小時後返回法庭向法官提出詢問，釐清其中一項起訴罪名的定義。

檢察官2021年7月起訴川普集團，指控包括魏索柏格在內高層主管涉嫌逃漏稅。魏索柏格涉嫌為了逃稅而少報共計170萬元的薪水與紅利，面臨最高15年刑期。魏索柏格今年8月已經認罪，根據認罪協議，魏索柏格同意在法庭上作證，換取5個月有期徒刑。

魏索柏格今年11月作證時坦承，與麥康尼聯手篡改薪資紀錄，隱瞞收取紅利。1986年便進入川普集團的魏索柏格作證時說，竄改薪資紀錄除了可以幫自己節稅，還能幫公司省錢，因為公司不必承擔紅利成本。

陪審團將裁定魏索柏格是否如檢方指控，是代表公司立場主導逃漏稅情事，還是如川普集團辯護律師團主張，魏索柏格所作所為都是為了一己之利的私人行為。

川普集團辯護律師團在庭訊中多次強調「魏索柏格是為魏索柏格犯罪」，還說魏索柏格背叛公司的信賴。川普集團辯護律師團在庭訊中也表示，多年擔任集團會計的班德爾(Donald Bender)未能查覺稅務詐騙，難辭其咎。

川普集團如果被陪審團定罪，可能面臨160萬元罰款。定罪裁決將使得川普集團未來申請貸款以及商業合約洽談都變得困難。

雖然川普並沒有在被告名單之列，但曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)5日指出，目前正在認真考慮是否起訴川普。