反對強制軍人接種疫苗 共和黨擬杯葛國防經費

新的共和黨眾院反對強制軍人接種新冠疫苗，將杯葛國防預算。圖為陸軍士官長史耐德2020年12月在華盛頓州率先接種疫苗。(美聯社)

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)3日表示，將維持現役軍人強制接種新冠疫苗 的決策，以保障軍人的健康；然而，共和黨 州長和眾議員反對這項強制令，揚言不取消軍人強制接種疫苗就杯葛「國防授權法案」(National Defense Authorization Act)，不發國防經費。

21位共和黨籍州長上周連署書拜登總統，要求政府廢除「不必要的」軍人疫苗接種強制令，指其傷害國民兵(National Guard)的募兵能力；州長可動員國民兵應對天災，或協助處理社會動盪。

美聯社報導，眾院 未來幾周可能考慮立法，結束軍人的疫苗強制令，以換取議員支持拖延兩個月的國防預算案。

奧斯丁3日表示，白宮沒有施壓，「我們因為新冠病毒失去100萬人，國防部損失數萬人，強制疫苗令保障大眾健康」。

奧斯丁重申，「是我下令要求軍人接種疫苗，我支持這項政策。」

奧斯丁2021年8月下令所有軍人強制接種疫苗，否則可能遭勒令退伍，數千名現役官兵因為不願意接種疫苗而被退伍或遭解職。

截至今年12月1日，仍有超過1萬1500名陸軍、陸軍國民兵和陸軍預備役的軍人拒絕接種疫苗，約97%現役軍人已接種疫苗。

取消疫苗強制接種政策可能被納入預定5日公告的「國防授權法案」，其內容將是共和黨與民主黨折衷的結果。

眾院軍事委員會主席史密斯(Adam Smith，民主黨)3日告訴政治新聞網站Politico說，相關決議尚未定奪。

可望成為下屆眾院議長的聯邦眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy，共和黨)4日接受「福斯財經台」(Fox Business Network)節目「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)訪問時表示，如果不取消軍人疫苗強制令，「國防授權法案」將不會推進。

麥卡錫表示，他與拜登針對該政策協商出折衷辦法，但兩位白宮幕僚4日表示，麥卡錫與拜登確實有討論這項政策，但沒有結果。