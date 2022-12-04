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喬州決選3焦點：提前投新高 非裔投票多 潛在票源大

編譯徐薏茹／綜合3日電

喬治亞州聯邦參議員決選將於6日登場，由現任民主黨籍參議員沃諾克(Raphael Warnock)對上共和黨的沃克(Herschel Walker)，提前投票已於2日結束，超過100萬人參與提前投票。Politico政治網站報導本次喬州決選的三大焦點：提前投票前幾天的人數創新高；民主黨據點及非裔選民的投票人數更多；決戰日前還有許多選票仍未投出，但屆時票數多寡難預測，提前投票的人數並無法保證選舉結果，還有數百萬符合資格的選民將於6日親自投票。

這是沃諾克第二次參與決選，2021年他在決選中擊敗爭取連任的共和黨參議員洛夫勒(Kelly Loeffler)獲勝。

本次複選時間較早，風險也稍低，上個月民主黨取得賓州的參院席次後已經掌控參院，不過若沃諾克再搶下一席，民主黨將占51席而更有彈性，也能為2024年大選提供更多緩衝，屆時民主黨必須捍衛幾個紅州的參院席次。

本周初喬州公布該州有史以來最高的兩次單日提前投票總數，28、29日各有超過30萬3000人親自投票。整整一周，部分投票所的等待時間超過兩小時，尤其是都會地區。

而在法院裁定決選可從26日開始提前投票後，民主黨據點的選民搶得先機，包括亞特蘭大都會區大部分的郡均已開放，讓這些地區大多支持民主黨的選民有機會盡快投票。

此外，與11月期中選舉前的早期投票數相比，非裔選民在決選提前投票的占比更大。共和黨民調人員庫維隆(John Couvillon)指出，期中選舉前非裔選民占全體選民的29%；本次決選的提前投票周，一直到1日非裔選民占了32.4%；根據Edison的民調，沃諾克上個月獲得九成非裔選民的支持。

儘管提前投票數創下記錄，不過截至1日，複選的提前投票總數為140萬，而喬州在11月期中選舉前的提前投票人數超過220萬，該次提前投票時間持續逾兩周。決選決戰日的總投票人數及結果仍有待觀望。

投票 民主黨 非裔

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