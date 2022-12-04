我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

喬州參議員決選衝刺 沃克喊「我坦蕩」、沃諾克打團戰

編譯洪毅／綜合3日電
選前最後周末，喬州共和黨籍聯邦參議員候選人沃克(中)3日在華納羅賓斯拜票，自稱做事坦蕩磊落。(Getty Images)
選前最後周末，喬州共和黨籍聯邦參議員候選人沃克(中)3日在華納羅賓斯拜票，自稱做事坦蕩磊落。(Getty Images)

喬治亞州聯邦參議員決選進入6日投票的選前最後周末，民主黨候選人、角逐連任的參議員沃諾克(Raphael Warnock)與共和黨籍的挑戰者沃克(Herschel Walker)均使出渾身解數、頻繁亮相，政黨要員也不吝於為兩人站台，以求拉開至為拉鋸的參院席次。

面臨家暴、要求女友墮胎等指控的沃克，則在近日接受政治新聞網Politico訪問時表示，他行事坦蕩，「從來沒有隱瞞什麼事情」；他還說，他一直在盡力與最多的選民接觸交談，因為「我們將角逐第二輪決選，而且我們要贏」。

喬州民主黨籍聯邦參議員沃諾克。(Getty Images)
喬州民主黨籍聯邦參議員沃諾克。(Getty Images)

沃諾克在11月8日期中選舉中得票數較沃克多約3萬5000票，但得票率未達50%門檻而必須在本月6日與沃克再次對決；沃諾克本周就說：「我們不能安逸地沉浸在現狀，現在還不到歡呼雀躍的時候」。

聯邦參院100席中，兩黨都誓言奪下這最後一席；雖然民主黨已拿到50席，在僵持時可靠身兼議長的副總統賀錦麗投下關鍵一票、成為多數黨，但是拿到51席才能確保多數優勢，而在共和黨這方，拿下第50席就能更有效地牽制民主黨。

因此，兩位候選人近期使出各種招數，出動重量級人士助選，拜登總統近日透過電話語音為沃諾克背書，前總統歐巴馬更是第二次造訪喬治亞州；而在沃克這方，則是得到喬州州長坎普(Brian Kemp)站台相挺，他在期中選舉的得票數比沃克多了約20萬票。

喬州共和黨籍聯邦參議員候選人沃克。(Getty Images)
喬州共和黨籍聯邦參議員候選人沃克。(Getty Images)

沃克過去兩周有所寬鬆的行程也再次緊繃起來，例如母校喬治亞大學球隊3日在亞特蘭大賓士球場(Mercedes-Benz Stadium)參加SEC美足賽前，他現身在球場與選民舉辦見面會，這是沒有列在原先的公開行程上的活動。

得票數相近，讓雙方都很擔心，參院多數黨底定將降低投票意願，稍有不慎就可能落選；不過根據喬治亞州選務官員說法，已有超過180萬選民提前投票，其中2日的提前投票人數更創下喬州選舉史上之最。

選前最後周末，喬州民主黨籍聯邦參議員沃諾克(左二)3日在沙凡納拜票，呼籲選民注重...
選前最後周末，喬州民主黨籍聯邦參議員沃諾克(左二)3日在沙凡納拜票，呼籲選民注重候選人的品行和能力。(Getty Images)

一名支持沃諾克的選民向哥倫比亞廣播公司(CBS)稱，民主已經「危在旦夕」；支持沃克的選民則說，作為長期的共和黨支持者，50席對50席，總是比51席對49席好得多。

投票 喬治亞州 參院

上一則

世足賽／阿根廷淘汰澳洲進8強 梅西生涯789顆進球

下一則

鄭州廠脫逃事件 促蘋果加快移出中國 擬移往印度、越南生產

延伸閱讀

鄧利維 34年來首位連任阿拉斯加州長

鄧利維 34年來首位連任阿拉斯加州長
甩川普包袱？喬州參議員複選 州長坎普首站台沃克

甩川普包袱？喬州參議員複選 州長坎普首站台沃克
喬州參議員二輪投票 12/6民主黨沃諾克對決共和黨沃克

喬州參議員二輪投票 12/6民主黨沃諾克對決共和黨沃克
喬州參議員二輪投票 12/6民主黨沃諾克對決共和黨沃克

喬州參議員二輪投票 12/6民主黨沃諾克對決共和黨沃克

熱門新聞

隨著新冠疫情持續升溫，中國多地再度出現各種防疫亂象。圖為北京一處近日遭到封控的社區。路透

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

2022-11-28 12:08
美國衛生主管機關表示，新冠亞型變異株Q.1和BQ.1.1已成美國的主流毒株。（路透）

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

2022-11-27 05:12
最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。圖為聖延節前夕的紐約曼哈頓街頭。(路透)

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

2022-12-02 10:35
27日晚間數百市民聚集上海的烏魯木齊中路抗議中共的清零封控，公安最後採取強制手段驅離群眾，有人被壓制在地遭到逮捕。（美聯社）

中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

2022-11-29 02:30
最高法院10月審理兩所名校的平權措施入學案，亞裔社區有不同看法。圖為當時有華人家長帶著小孩反對平權入學措施。（記者牟蘭／攝影）

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

2022-12-03 13:24
北京一名抗議者手持白紙。(美聯社)

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

2022-11-27 16:41

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目