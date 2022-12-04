喬州參議員決選衝刺 沃克喊「我坦蕩」、沃諾克打團戰

選前最後周末，喬州共和黨籍聯邦參議員候選人沃克(中)3日在華納羅賓斯拜票，自稱做事坦蕩磊落。(Getty Images)

喬治亞州 聯邦參議員決選進入6日投票 的選前最後周末，民主黨候選人、角逐連任的參議員沃諾克(Raphael Warnock)與共和黨籍的挑戰者沃克(Herschel Walker)均使出渾身解數、頻繁亮相，政黨要員也不吝於為兩人站台，以求拉開至為拉鋸的參院 席次。

面臨家暴、要求女友墮胎等指控的沃克，則在近日接受政治新聞網Politico訪問時表示，他行事坦蕩，「從來沒有隱瞞什麼事情」；他還說，他一直在盡力與最多的選民接觸交談，因為「我們將角逐第二輪決選，而且我們要贏」。

喬州民主黨籍聯邦參議員沃諾克。(Getty Images)

沃諾克在11月8日期中選舉中得票數較沃克多約3萬5000票，但得票率未達50%門檻而必須在本月6日與沃克再次對決；沃諾克本周就說：「我們不能安逸地沉浸在現狀，現在還不到歡呼雀躍的時候」。

聯邦參院100席中，兩黨都誓言奪下這最後一席；雖然民主黨已拿到50席，在僵持時可靠身兼議長的副總統賀錦麗投下關鍵一票、成為多數黨，但是拿到51席才能確保多數優勢，而在共和黨這方，拿下第50席就能更有效地牽制民主黨。

因此，兩位候選人近期使出各種招數，出動重量級人士助選，拜登總統近日透過電話語音為沃諾克背書，前總統歐巴馬更是第二次造訪喬治亞州；而在沃克這方，則是得到喬州州長坎普(Brian Kemp)站台相挺，他在期中選舉的得票數比沃克多了約20萬票。

喬州共和黨籍聯邦參議員候選人沃克。(Getty Images)

沃克過去兩周有所寬鬆的行程也再次緊繃起來，例如母校喬治亞大學球隊3日在亞特蘭大賓士球場(Mercedes-Benz Stadium)參加SEC美足賽前，他現身在球場與選民舉辦見面會，這是沒有列在原先的公開行程上的活動。

得票數相近，讓雙方都很擔心，參院多數黨底定將降低投票意願，稍有不慎就可能落選；不過根據喬治亞州選務官員說法，已有超過180萬選民提前投票，其中2日的提前投票人數更創下喬州選舉史上之最。

選前最後周末，喬州民主黨籍聯邦參議員沃諾克(左二)3日在沙凡納拜票，呼籲選民注重候選人的品行和能力。(Getty Images)

一名支持沃諾克的選民向哥倫比亞廣播公司(CBS)稱，民主已經「危在旦夕」；支持沃克的選民則說，作為長期的共和黨支持者，50席對50席，總是比51席對49席好得多。