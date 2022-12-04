喬州參議員決選 占選民4.7%亞太裔或成關鍵

民主華裔國會眾議員趙美心(左一)、孟昭文(左二)3日走訪喬治亞州的華人社區，與選民探討治安與經濟發展等議題，為參議員沃諾克催票。(孟昭文提供)

喬治亞州聯邦參議員 決選6日即將登場，現任民主黨籍參議員沃諾克(Raphael Warnock)對上共和黨籍的挑戰者沃克(Herschel Walker)，兩人都積極爭取經常被忽略的選民族群；專家認為，這些選民族群將決定喬州 此次決選結果，尤其是亞太裔(AAPI)選民。

亞太裔占喬州選民的4.7%，可能成為關鍵，決定這場全國關注的激烈選舉。

喬州過去幾周組成第一個亞太裔黨團，推出各族群語文的競選廣告，名流和競選組織積極爭取亞太裔選票。

亞太裔數據(AAPI Data)顯示，2016年到2022年，亞裔 選民投票率在喬州幾乎翻倍，且是拜登入主白宮的關鍵；因此，民主、共和兩黨無不積極為6日的決選爭取亞太裔選票。

賓州大學南亞研究組織「印度裔美國人影響力」(Indian American Impact)執行主任馬哈加(Neil Makhija)表示，「喬州是競爭激烈的州，我們有超過10萬名南亞人和25萬名亞裔，我們曾是決定勝敗的力量，現在也一樣。」

在基層方面，類似馬哈加的組織挨家挨戶拜票，鼓勵喬州大批亞太裔民出門投票。

馬哈加說：「我們透過各種方式接觸選民，包括WhatsApp通訊軟體等以往競選團隊認為不實用的平台，我們也實際登門拜票。」

孟加拉裔的33歲州參議員當選人納比拉‧伊斯蘭(Nabilah Islam)表示，針對南亞裔選民，她有「祕密武器」，包括透過WhatsApp吸引長者加入政治討論，而她此次果然成為喬州首位南亞裔州參議員當選人。

伊斯蘭選區的支持者高度關注喬州聯邦參議員決選，她說：「選民已經認清我們的族群有多麼強大，我們是候選人跨越終點線的部分原因。」

沃諾克本周推出一系列數位選戰廣告，語言包括越南語、中文和韓文，旨在動員亞裔選民。

倡議人士表示，語言的重要性在接觸少數族群時不容小覷，也是許多競選團隊歷來直到最後一刻才想到，或根本沒做到的部分。

非營利組織「亞太裔勝利聯盟」(AAPI Victory Alliance)執董尼可瑞(Varun Nikore)說：「亞太裔極少在選戰初期被納入計畫，他們發現他們必須拉攏亞裔，但通常不是先發制人，而是反動，並非優先事項。」