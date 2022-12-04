愛阿華不夠「多元」失民主黨大選初選首戰第一地位

愛阿華州的政治構成發生巨大變化，從搖擺州變為堅定的共和黨州份，2024年起將不再是民主黨總統初選最早的州。圖為該州達文港選民11月8日前往投票所投票。(美聯社)

民主黨 全國委員會2日通過修改總統提名 程序，2024年開始愛阿華州不再是初選的最先投票的州份，位置將由南卡 州取代。這是拜登總統倡導的戲劇性改革，並獲得全國委員會大多數委員支持，希望更好地反映民主黨選民的多元性。

南卡州非裔人口較多，愛州則以白人為主，這次改變反映民主黨希望在未來的總統提名過程中，提升非裔的影響力。

愛州雖以白人為主，卻推動歐巴馬成為美國第一位非裔總統，似乎證明了它在總統提名過程中的全國第一地位，然而實際上歐巴馬的勝利只是一個例外。過去的歷史也讓人產生誤解， 因為不少民主黨人雖在愛州獲勝，最終卻以失敗告終。

隨著失去初選第一州的地位，愛州在初選的影響力也大幅下降。

自2008年以來，愛州的政治構成發生了巨大變化，從一個搖擺州轉變為堅定的共和黨州份。 此外，隨著民主黨日益成為一個多元化政黨，愛州卻缺乏多樣性，加上黨團會議因不少缺陷而出現問題，這讓愛州再沒有太多理由引領潮流。

愛州自1972年開始便是總統提名首場初選最先投票州份，但2020年大選時，該州黨團會議出現混亂搞砸了計票，帶來令人尷尬的局面，也成為此次改革的伏筆。

拜登1日致函民主黨全國委員會要求調整早期初選州份的名單，也鼓勵相對開放的初選，而不是黨團會議。黨團會議是由地方民主黨人及志願者主持的黨內活動，並不是選舉候選人，但這個概念長期以來造成困擾。

黨團會議曾是擴大地方參與全國性決策的新舉措，但這種在19世紀由中西部公民參與全國政治的模式，根本無法跟上21世紀的要求。

2008年在愛州擔任前總統歐巴馬政治顧問的帕塞爾 (Emily Parcell) 說，時代已經變了，現在是順應潮流作出改變提名程序的時候了。

根據民主黨全國委員會通過的早期初選五州次序，分別是南卡、內華達、新罕布夏、喬治亞及密西根。