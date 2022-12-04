我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

愛阿華不夠「多元」失民主黨大選初選首戰第一地位

編譯盧炯燊／綜合3日電
愛阿華州的政治構成發生巨大變化，從搖擺州變為堅定的共和黨州份，2024年起將不再是民主黨總統初選最早的州。圖為該州達文港選民11月8日前往投票所投票。(美聯社)
愛阿華州的政治構成發生巨大變化，從搖擺州變為堅定的共和黨州份，2024年起將不再是民主黨總統初選最早的州。圖為該州達文港選民11月8日前往投票所投票。(美聯社)

民主黨全國委員會2日通過修改總統提名程序，2024年開始愛阿華州不再是初選的最先投票的州份，位置將由南卡州取代。這是拜登總統倡導的戲劇性改革，並獲得全國委員會大多數委員支持，希望更好地反映民主黨選民的多元性。

南卡州非裔人口較多，愛州則以白人為主，這次改變反映民主黨希望在未來的總統提名過程中，提升非裔的影響力。

愛州雖以白人為主，卻推動歐巴馬成為美國第一位非裔總統，似乎證明了它在總統提名過程中的全國第一地位，然而實際上歐巴馬的勝利只是一個例外。過去的歷史也讓人產生誤解， 因為不少民主黨人雖在愛州獲勝，最終卻以失敗告終。

隨著失去初選第一州的地位，愛州在初選的影響力也大幅下降。

自2008年以來，愛州的政治構成發生了巨大變化，從一個搖擺州轉變為堅定的共和黨州份。 此外，隨著民主黨日益成為一個多元化政黨，愛州卻缺乏多樣性，加上黨團會議因不少缺陷而出現問題，這讓愛州再沒有太多理由引領潮流。

愛州自1972年開始便是總統提名首場初選最先投票州份，但2020年大選時，該州黨團會議出現混亂搞砸了計票，帶來令人尷尬的局面，也成為此次改革的伏筆。

拜登1日致函民主黨全國委員會要求調整早期初選州份的名單，也鼓勵相對開放的初選，而不是黨團會議。黨團會議是由地方民主黨人及志願者主持的黨內活動，並不是選舉候選人，但這個概念長期以來造成困擾。

黨團會議曾是擴大地方參與全國性決策的新舉措，但這種在19世紀由中西部公民參與全國政治的模式，根本無法跟上21世紀的要求。

2008年在愛州擔任前總統歐巴馬政治顧問的帕塞爾 (Emily Parcell) 說，時代已經變了，現在是順應潮流作出改變提名程序的時候了。

根據民主黨全國委員會通過的早期初選五州次序，分別是南卡、內華達、新罕布夏、喬治亞及密西根。

民主黨 提名 南卡

上一則

世足賽／美止步16強 WSJ：4場才進3球 缺乏頂級射手

下一則

拜登推動 民主黨大選初選首戰 南卡取代愛阿華

延伸閱讀

仿效川普 拜登擬嚴限移民庇護政策 維權組織痛批

仿效川普 拜登擬嚴限移民庇護政策 維權組織痛批
與威廉王子談半小時 拜登還問「你的大衣呢？」

與威廉王子談半小時 拜登還問「你的大衣呢？」
拜登「學貸減免」上訴又遭駁回 最高法院受理 擬2月聽審

拜登「學貸減免」上訴又遭駁回 最高法院受理 擬2月聽審
拜登願就俄烏戰爭對話 普亭有意談判但不苟同條件

拜登願就俄烏戰爭對話 普亭有意談判但不苟同條件

熱門新聞

隨著新冠疫情持續升溫，中國多地再度出現各種防疫亂象。圖為北京一處近日遭到封控的社區。路透

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

2022-11-28 12:08
美國衛生主管機關表示，新冠亞型變異株Q.1和BQ.1.1已成美國的主流毒株。（路透）

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

2022-11-27 05:12
最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。圖為聖延節前夕的紐約曼哈頓街頭。(路透)

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

2022-12-02 10:35
27日晚間數百市民聚集上海的烏魯木齊中路抗議中共的清零封控，公安最後採取強制手段驅離群眾，有人被壓制在地遭到逮捕。（美聯社）

中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

2022-11-29 02:30
最高法院10月審理兩所名校的平權措施入學案，亞裔社區有不同看法。圖為當時有華人家長帶著小孩反對平權入學措施。（記者牟蘭／攝影）

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

2022-12-03 13:24
北京一名抗議者手持白紙。(美聯社)

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

2022-11-27 16:41

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目