劍指中國 最新匿蹤戰略轟炸機B-21「突襲者」亮相

國防部提供的圖像顯示，新設計的B-21長程轟炸機，外型與現有的戰機都不同。(美聯社)

多年來一直蒙著神秘面紗的美國最新型匿蹤戰略轟炸機B-21「突襲者」，2日終於在加州 棕櫚谷(Palmdale)的空軍42廠(Air Force Plant 42)首度公開亮相。這架具有核子打擊能力的戰機，被視為五角大廈 面對與日俱增的中國軍事威脅所採取的回應之一。

美國空軍計畫採購100架B-21，以取代現役的B-2「幽靈」式轟炸機。由於國防部已有30多年未開發過新型轟炸機，自計畫公布伊始，B-21便被列為極高度機密，至今連一張相關照片都不曾洩露，藝術家只能憑著零星的公開資訊，描繪出「突襲者」的外型。

在外觀上，B-21酷似前輩B-2，只是尺碼略小了一點，但兩者的相似之處也僅只於此。在內裝上，B-21不但具有最新的全玻璃化駕駛艙，還有超越B-2好幾個世代的航電系統和電腦軟體。

「它的內部運作方式比起B-2極其先進，」B-21主承包商諾斯洛普格魯曼公司(Northrop Grumman Corp.)執行長凱西·華登(Kathy Warden)指出，「由於運算能力的科技大幅進化，我們現在可以把軟體直接嵌入B-21之中。」換句話說，從運算的角度來看，B-21根本就是一台長了翅膀的大電腦。

另外，B-21的生產過程還採用了更先進的技術和材料，大幅抑制數位訊號和熱源的排放，強化機身匿蹤性能，提升執行任務時的隱密性和敵對環境下的生存能力。

B-21首批六架已投產，預計最快2023年即可試飛；但製造商已經利用數位模型和虛擬複製品，展開性能測試。據航空專家指出，B-21將比B-2「飛得更遠，更不容易被察覺。」

空軍於2010年提出計畫時，預估每架B-21的造價為5.5億元，但隨著通貨膨脹，目前價格已飆漲到7.53億元，但在訂單全數交貨之前，誰也不能保證最後的總花費究竟是多少。

過去20年，美國將大量軍事資源投入於反恐戰爭，核子武力現代化淪為次要戰略。而這段時間，中國則大力發展軍事科技。五角大廈稍早之前公布的中國軍力年度報告中明確指出，到2035年時，中國核武庫存將增加三倍到1500枚核子彈頭，而且在高超音速技術、網路戰、太空 能力和其它領域的進展，已經對「美國國家安全和自由開放的國際體系構成最嚴重的系統性挑戰」。