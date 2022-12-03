商務部報告：中國太陽能廠商 「繞道」躲美國關稅

商務部調查發現，幾家中國公司製造的太陽能板「繞道」東南南，然後運來美國，以避免關稅。圖為中國製造的太陽能板。(路透)

華爾街日報引述商務部2日公布的調查報告說，中國太陽能板廠商繞道東南亞 ，躲避美國關稅 。報告出爐後，美國業者進口零組件立即陷入諸多不確定，而國內需求很大，業者要求拜登 政府必須設法解決困難。

美國政府3月開始調查時，中國外交部發言人汪文斌就表示，中國政府會「採行一切必要措施，保護中國業者的權益」。他也批評美國的｢保護主義｣勢將「打亂、破壞」全球供應鏈的穩定，以及對應氣候變遷的合作。

被查出透過東南亞出口太陽能板到美國的中國廠商包括比亞迪香港企業BYD (H.K.)、 加國太陽能國際公司(Canadian Solar International)、 天合光能股份有限公司(Trina Solar Science & Technology (Thailand)和越南光伏科技(Vina Solar Technology)，這幾家公司出口的太陽能電池，占美國總進口一半以上。

拜登6月就下令延緩兩年徵收太陽能板的進口關稅，好讓美國業者來得及調整經營策略，因此最新公布的調查對業者暫無影響，包括中國業者透過高棉(柬埔寨)、泰國、越南和馬來西亞出口到美國的產品，暫時不會被徵收關稅。

但美國太陽能業者協會說，商務部此一報告已經引發供應鏈的紊亂失序，兩年緩徵期無法解決問題；協會會長艾比蓋兒‧哈波(Abigail Ross Hopper)說，調查結果經公布，會導致「數十億元的美國清潔能源投資計畫停擺」，讓美國平白損失無數「高薪、清潔能源」的職位。

前述東南亞四國的太陽能板出口占美國總進口的80%，商務部報告的初期效應會延緩有關產品的進口作業，各地太陽能發電計畫的進度也隨而延後，不論聯邦或州政府層級立法與行政官員一定抱怨連連。

拜登一面延緩徵收關稅，同時也啟動「國防生產法」，希望幫助美國廠商和東南亞廠商競爭，多在國內生產太陽光電有關產品。