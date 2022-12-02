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參院通過加薪防鐵路罷工案 增加帶薪病假遭否決

編譯孫梁／綜合1日電
聯邦參、眾兩院通過法案，強制要求鐵路勞資雙方遵守9月達成的協議，以避免鐵路大罷工。圖為芝加哥地區的Metra通勤火車。(Getty Images)
聯邦參、眾兩院通過法案，強制要求鐵路勞資雙方遵守9月達成的協議，以避免鐵路大罷工。圖為芝加哥地區的Metra通勤火車。(Getty Images)

聯邦參院繼眾院之後迅速採取行動，1日通過法案強制要求鐵路勞資雙方遵守9月達成的協議，以避免鐵路大罷工；參院同時否決了增加帶薪病假的議案；拜登政府和企業領袖都警告說，罷工將重創國家經濟。

眾院要求強制執行9月協議的法案是11月30日表決通過，在參院以80比15票通過後，提交給拜登總統簽署。

參院多數黨領袖舒默說：「我很高興雙方合作以避免罷工，罷工對美國民眾、國家經濟和鐵路工人都是毀滅性的。」

參加談判的部分工會拒絕9月的協議後，12月9日開始罷工的可能性大增。勞工部長偉殊(Marty Walsh)和運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)警告說，罷工開始前，鐵路公司就要開始為停止運營做準備。

拜登日前呼籲國會立法干預罷工，認為9月的協議已包括加薪，他1日表示：「我談成了其他人談不成的協議，條件好於工會已有的條件。」

但批評者認為，協議中規定的帶薪病假不完美，沒有得到足夠多的工會成員支持。拜登表示他希望人人都有帶薪假，但病假和事假是共和黨人阻撓，他敦促國會介入以避免罷工，因為罷工將導致75萬人失業和陷入衰退。

鐵路公司說，罷工每天損失20億元，而且還將影響客運，因為美鐵公司(Amtrak)和許多通勤列車是依賴貨運線路。

拜登政府促成鐵路公司和12家工會9月達成的協議被四家工會拒絕，另外八家工會批准，並要求五年加薪24%是從2020年開始算。

隨著罷工日期臨近，拜登敦促國會立法以強制執行9月的協議。國會有權這樣做，以前也曾經干預，以延遲或禁止鐵路與航空公司罷工。但多數國會議員更希望由勞資雙方解決他們的分歧，而不是國會干預。

民主黨人干預尤其難，因為民主黨是工會的傳統盟友，拜登呼籲國會干預遭到工會的批評。

工會堅持認為，鐵路公司的利潤創下紀錄，增加帶薪病假完全能負擔；但許多鐵路公司表示，是工會為了換取更高的薪資和福利待遇，而不選擇帶薪病假。

罷工 拜登 參院

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