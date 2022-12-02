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拜登「學貸減免」上訴又遭駁回 最高法院受理 擬2月聽審

編譯盧炯燊／綜合1日電

拜登總統減免學生貸款的政策早前被德州聯邦法院裁定為非法，拜登政府對此提出上訴，又遭挫敗，聯邦上訴法院11月30日晚同意下級法院的判決。在拜登政府向最高法院提出緊急上訴後，最高法院已經受理，預計將在明年2、3月聽審。但在最高法院作出最終決定前，拜登政府的減免學貸計畫仍會暫停。

拜登的計畫是，個人收入低於12萬5000元或家庭收低於25萬元者，可免除1萬元聯邦學生貸款。但德州沃斯堡(Fort Worth)地區聯邦法院法官皮特曼(Mark Pittman)在11月10日裁定這個計畫非法。

在另一場訴訟裡，聖路易斯的第八巡迴上訴法院也於11月10日決定凍結學貸豁免計畫，促使聯邦政府停止接受申請。

國會預算辦公室表示，取消學生貸款的計畫，預計在未來30年會耗費納稅人約4000億元。

在這兩裁決之前，已有超過2600萬人申請減免，其中1600萬人獲得批准，但在德州聯邦法官否決該計畫後，教育部上個月已停止受理相關申請。

在第八巡迴法院作出裁決後，拜登政府向最高法院提出緊急上訴，尋求推翻裁決及恢復學生貸款減免計畫。

然而一個由共和黨領導的州聯盟向最高法院提出請求，要求駁回上訴，並在訴訟得到解決前，繼續凍結該計畫。

在最高法院作出決定後，拜登發推文表示政府很高興最高法院介入，白宮將繼續爭取取消學貸計畫。他又批評共和黨人設置障礙，阻止中產階級家庭獲得他們需要的學生債務減免。

對於取消學生貸款，保守派律師、共和黨議員及和商業團體聲稱，拜登在未經國會同意下採取這個行動是越權行為。

在最高法院作出決定後，一直反對拜登這個計畫的密蘇里州總檢察長、共和黨籍施密特 (Eric Schmitt)發聲明說，對於那些沒有貸款或已經還清貸款的美國人來說，拜登的計畫只會讓他們承受更多的經濟困難。

共和黨州還對拜登政府利用疫情作為豁免學生貸款的理由提出質疑，指其真正目的是藉此履行自己的競選承諾。

拜登 貸款 共和黨

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