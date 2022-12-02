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全美油價回落3字頭 聖誕節時有望再下降

記者顏伶如／綜合報導
由於全球需求量降低，美國油價近日已跌至接近每加侖3元 。圖為紐約市的一個加油站。(Getty Images)
由於全球需求量降低，美國油價近日已跌至接近每加侖3元 。圖為紐約市的一個加油站。(Getty Images)

近來汽油價格直直落，開車族對於荷包減少失血有明顯感受。油價突然走低，讓之前預估油價將持續上漲的專家跌破眼鏡，消費者則在年底假期期間，有一種收到意外禮物的驚喜。

開車族如今到加油站加油時，會發現油價已經回歸到今年2月俄烏戰爭爆發之前的水準。自從俄羅斯入侵烏克蘭之後，全球能源危機隨之上演，油價一路走高。

根據美國汽車協會(American Automobile Association，AAA)統計，1日全美汽油價格平均為每加侖3.47元，較前一天再跌0.02元。GasBuddy油價追蹤機構指出，到了聖誕節時油價可望降至每加侖三元以下。

杜克大學(Duke University)經濟教授艾瑪‧雷塞爾(Emma Rasiel)分析：「民眾可能已意識到，現在加滿油缸只須像以前一樣花50元，而不是要花80元。」她說：「這是消費者注意到通貨膨脹的主要指標。民眾最可能追蹤關注的也是油價，想知道價格高低變動多少，因為每周都需要為汽車加油。」

雷塞爾同時指出，油價變便宜可能為消費者帶來錯誤判斷，因為其他商品與服務的價格變化相對較少，目前並沒有任何跡象顯示，油價走低正在帶動其他開銷跟著降價。

油價下降原因在於，世界各國預期經濟衰退即將來臨，對於石油與天然氣的需求量因此減少。中國爆發新冠疫情導致金融震盪、民眾減少開車以便將省下開銷用來繳交房貸或填補股票虧損的財務漏洞，也都是汽油需求量降低的因素。

由於各過對俄羅斯石油實施制裁，先前某些專家擔心石油供應恐將出現短缺，導致油價在今年底進一步飆高。

 華府智庫「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies，CSIS)能源安全分析師卡希爾(Ben Cahill)指出，歐洲正邁向經濟嚴重衰退，美國經濟也進一步趨緩，升息讓許多民眾飽受痛苦，為個人財富與存款感到憂慮。

卡希爾說：「把各種因素相加起來，石油需求量就變得前景黯淡，價格則反映了如此趨勢。」

油價 石油 汽車

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