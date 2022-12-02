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生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

編譯周芳苑／綜合1日電
最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。圖為聖延節前夕的紐約曼哈頓街頭。(路透)
最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。圖為聖延節前夕的紐約曼哈頓街頭。(路透)

經濟學人智庫(Economist Intelligence Unit)最新的「全球生活成本」報告(Worldwide Cost of Living)公布，紐約市和新加坡雙雙並列為全世界生活成本最昂貴的城市；排名前十的城市中，美國占三座，除紐約外，洛杉磯舊金山分居第四和第八位。

全球共有11座城市列名最貴城市前十大排行榜，第一、四、十名各有兩座城市並列；美國三座城市入榜，是入榜城市數量最多的國家。

調查發現，中國最貴的六座城市今年在全球排行榜中全面向前推進，上海進入前20大；敘利亞首都大馬士革(Damascus)和利比亞的黎波里(Tripoli)則是全球生活成本最便宜的城市。

根據這份全球性調查，在烏克蘭戰爭和供應鏈混亂等因素影響下，全球172座主要城市生活成本過去一年平均飆升8.1%；生活成本去年位居榜首的以色列第二大城特拉維夫(Tel Aviv)今年排名第三位，香港和洛杉磯並列第四；瑞士的蘇黎克和日內瓦則分列六、七名。

亞洲城市往往能避免像其他地方一樣價格急漲，生活成本平均僅上漲4.5%，但各國因政府政策和貨幣走勢而情況有別。

中國最貴的六座城市在全球排名都往前進。日本東京和大阪因利率保持低檔而生活成本排名下滑，各下降24、33位。

澳洲的雪梨市(Sydney，悉尼)因出口強勁而提振澳元，今年排名躍升，和丹麥的哥本哈根共享第十名，舊金山更由去年的第24名向前大躍進至第八；巴黎則排名第九。

全球平均漲幅達8.1% 20年新高

經濟學人智庫全球生活成本負責人杜特(Upasana Dutt)表示，烏克蘭戰爭、西方對俄羅斯制裁、以及中國新冠疫情清零政策導致供應鏈出問題，再加上利率上升和匯率變動，全球的出現生活成本危機；他說，今年調查172座城市平均生活成本創擁有數位數據20年來最大漲幅。

今年調查於8、9月間進行，針對全球172座城市200多項產品和服務的400多個單價作比較。

最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。圖為紐約市一消費者在曼...
最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。圖為紐約市一消費者在曼哈頓梅西百貨採購。(路透)

供應鏈 舊金山 洛杉磯

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