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全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

江澤民任內穩定美中關係 西方評論「被低估的領導人」

台灣新聞組／台北1日電
1998年台灣海基會率團拜訪中國大陸，在北京釣魚台賓館四季廳進行會談。圖為辜嚴倬雲(左起)、海基會董事長辜振甫、中共總書記江澤民、國台辦主任陳雲林。(本報資料照片)
1998年台灣海基會率團拜訪中國大陸，在北京釣魚台賓館四季廳進行會談。圖為辜嚴倬雲(左起)、海基會董事長辜振甫、中共總書記江澤民、國台辦主任陳雲林。(本報資料照片)

96歲的中共前總書記江澤民11月30日病逝後，中華民國總統府表示，有注意到這項消息，希望家屬節哀珍重。台灣陸委會則表示，江澤民任內兩岸雖有對話交往，但北京仍以武力威脅台灣，中共歷任領導人的作為，「我們認為歷史自有評價」。

江澤民病逝上海，西方國家媒體廣泛報導。喬治·華盛頓大學教授沈大偉(David Shambaugh)在「外交事務」雜誌上撰文，稱江澤民是一位「被低估了的領導人」。

「紐約時報」報導，江澤民首先被人們記住的，永遠會是1989年被黨內大佬從默默無聞中提拔起來的那段經歷。當時外界對他的評價並不高，有人將他描述為「花瓶」；路透則指出，當時很多人認為江澤民沒有什麼過人之處，因此在中共高層很可能是一位華國鋒式的過渡性人物。

2000年，江澤民在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「60分鐘」節目採訪時，他曾親口對採訪他的麥可．華萊士(Michael Wallace)說，「我完全無意領導整個國家。我曾希望有一個更有能力的候選人會擔任這份工作」。

紐時指出，江澤民出人意料地上位和他與眾不同的個性讓人低估了他。「在作為中共總書記的13年間，他成為一名老謀深算的政客，打敗了一個又一個對手」。

多家媒體認為，儘管美中關係在江澤民任內曾出現大起大伏，江澤民都非常重視與美國的關係發展。紐約時報認為，江澤民似乎認定，「中國若與美國為敵，將不能長久繁榮」。

江澤民曾多次訪美，並曾應小布希總統之邀，於2002年前往他在德州克勞福農場的家做客。但他在與小布希總統會談時，突然提議中方願以撤除瞄準台灣的飛彈換取美方停止對台軍售而讓毫無思想準備的美方措手不及。

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