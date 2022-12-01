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全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

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江澤民評「六四」稱理解學生 否認坦克輾過青年

中國新聞組／北京1日電
八九學運讓江澤民登上了權力頂峰。(本報資料照片)
八九學運讓江澤民登上了權力頂峰。(本報資料照片)

六四」後接替趙紫陽出任中共總書記的江澤民，在位期間堅持當年中共中央處理學運手法是維持社會穩定的必要措施，但也曾多次向西方媒體鬆口，為「六四」溫和定性。

2000年他在北京接受美國記者專訪時，表示理解學生追求民主自由的熱情，為中國領導人首次對外帶善意地公開評價這場學生運動。

江澤民在2000年赴紐約出席聯合國會議前夕，8月15日罕有地在度假勝地北戴河，接受美國哥倫比亞廣播公司「60分鐘」時事節目名主持華萊士的專訪。

1989學運一發不可收拾，令江澤民悟出穩定壓倒一切的道理。

當江澤民被要求比較他在1940年代參加抗日示威活動與1989年的學運有何不同時，他回答說：「在1989年的風波中，我很理解學生們追求民主自由的熱情，而事實上，我們一直在努力完善我們的民主制度。」但江接著不點名指摘有人「假借民主之名，企圖唆使青年學生推翻政府」。

當華萊士拿著那幅王維林隻身阻擋坦克的照片，問江會否被那人的勇敢行為感動時，江澤民回答：「我們完全尊重每個公民自由表達他想法和需要的權利，但無論在任何情況下，我絕不贊成任何公然反對政府的行為。」他也指出，那輛坦克最後停下來，並沒有輾過那名青年。

早在1997年11月，江澤民首次訪問美國，在哈佛大學演講時也談及「六四」事件，江澤民婉轉承認當局在處理上犯錯，他說：「不用說，政府在處理政策過程中總會出現一些缺失，甚至錯誤，但我們一直不斷地努力求進步。」外界認為江澤民此言是想改變美國對中國政府處理「六四」手法的觀感。

江澤民 六四 中共

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