鐵路罷工在即 國會速立法干預 眾院30日投票表決

鐵路員工若未能在12月9日前達成共識，將展開罷工，停駛列車，每天損失超過20億元。圖為在賓州的諾佛克南方公司的列車調度場。(美聯社)

國會兩黨領袖29日赴白宮會晤拜登 總統，磋商迫在眉睫的鐵路罷工 。拜登要求國會介入，兩黨贊同拜登的意見，認為聖誕節前夕的罷工將擾亂運輸和重創國家經濟，他們誓言盡快通過立法，以避免全國性的鐵路罷工；眾院 預計將在11月30日投票表決。

眾院議長裴洛西和參院民主黨領袖舒默都表示要在兩院迅速提案，裴洛西說：「我們明天上午就提案，我不反對工會組織罷工的能力，但罷工必須避免，否則將失去工作，包括工會的工作。」

拜登總統29日召集國會兩院兩黨領袖在白宮會商，擬以國會立法方式限制鐵路工人罷工。左起：眾院共和黨領袖麥卡錫、參院民主黨領袖舒默、拜登總統、眾議長裴洛西，及參院共和黨領袖麥康諾。(美聯社)

參院少數黨領袖麥康諾在白宮會晤後表示，需要通過避免罷工的法案，表明共和黨無意阻止法案的通過。眾院少數黨領袖麥卡錫認為，法案將在國會通過。

今年9月，拜登總統介入鐵路工會等罷工協商，達成強制採行貨運鐵路公司和員工敲定的初步協議。該協議敲定後，部分工會後悔，又再揚言罷工。根據美國鐵路協會(American Association of Railroads)，若12月9日未能達成共識，這個全球最大經濟體可能就會面臨近7000輛貨運列車停駛，每天損失超過20億元。

拜登表示，他理解工會對協議中缺少病假規定的憂慮，但說現在不是修補全國各職場普遍問題的時候。他敦促國會12月9日前盡早完成立法，以避免鐵路停擺。

鐵路員工若未能在12月9日前達成共識，將展開罷工，停駛列車，每天損失超過20億元。圖為在喬州亞特蘭大的諾佛克南方公司的列車調度場。(美聯社)

拜登承認國會干預罷工並不容易，但認為必須干預，否則經濟將陷入危險。他要求國會介入突顯出罷工可能帶來的災難性損失，從木材、煤炭和化學品的運輸，到汽車和其他消費品的交貨延遲以及引發物價進一步上漲，都將嚴重阻礙疫情後的脆弱經濟復甦。

國會干預的方法很多，包括立法促成勞資雙方達成協議。國會上次干預鐵路罷工是在1992年，國際機械師聯合會發動全國罷工僅兩天，國會便通過法案要求停止罷工，時任總統老布希當天就簽署。

拜登是工會的堅定支持者，他過去反對國會干預鐵路的勞資糾紛，認為干預勞資雙方的談判不公平，1992年他是投票反對結束鐵路罷工法案的六名國會參議員之一。如今拜登呼籲國會介入勞資糾紛是一場賭博，將激怒他在勞工界的部分最大支持者。

部分工會領袖私下表示，國會干預最好是在12月而不是1月，因為屆時共和黨將成為眾院多數黨，會支持達成對勞工更不友善的協議。

鐵路運營商對拜登要求國會干預罷工表示支持，代表主要鐵路公司的美國鐵路聯合會執行長傑佛里斯(Ian Jefferies)說：「誰都不會從罷工中受益，顧客、鐵路員工和美國經濟都不會，現在是國會立法介入的恰當時機。」