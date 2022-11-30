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10歲女兒命喪德州小學槍案 她不滿沒人負責 怒告警察、槍商

編譯陳韻涵／綜合29日電
卓拉‧托瑞斯代冤死槍下的10歲女兒艾莉亞娜‧托瑞斯。提訴警察、學區和槍枝製造商為被告。(美聯社)
卓拉‧托瑞斯代冤死槍下的10歲女兒艾莉亞娜‧托瑞斯。提訴警察、學區和槍枝製造商為被告。(美聯社)

德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)大規模槍擊案是今年全國死傷最慘重的校園槍擊案，共有19名學生、兩名教師遇害；其中一名罹難學生的家長28日提起聯邦訴訟，羅列警察、學區和槍枝製造商為被告。

美聯社報導，今年5月24日，10歲的小學生艾莉亞娜‧托瑞斯(Eliahna Torres)興高采烈地告訴母親珊卓拉‧托瑞斯(Sandra Torres)，她可能加入全明星足球隊，孰料這成為托瑞斯母女的最後對話。

羅布小學槍擊案調查結果顯示，警方抵達現場後與歹徒對峙77分鐘才攻堅，造成21名師生殞命。

卓拉‧托瑞斯代冤死槍下的10歲女兒艾莉亞娜‧托瑞斯。提訴警察、學區和槍枝製造商為...
卓拉‧托瑞斯代冤死槍下的10歲女兒艾莉亞娜‧托瑞斯。提訴警察、學區和槍枝製造商為被告。(美聯社)

珊卓拉說：「我的寶貝逃不出學校，這件事沒有人負責也不透明，束手無策。」

訴狀指控德州烏瓦德鎮、校區和多個警察單位未遵守應對活躍槍手的規定，侵犯罹難者受憲法保障的權利，讓他們在兩間教室內面臨「圍城」情況。

法律團體「城鎮槍枝安全」組織(Everytown for Gun Safety)協助珊卓拉提告，訴狀中點名兇手拉莫斯(Salvador Ramos)使用之AR系列半自動步槍的槍枝製造商「丹尼爾防衛」(Daniel Defense)；拉莫斯犯案期間擊發超過100輪子彈。

這宗案件是全美在法庭對抗槍械的最新舉措，但槍枝製造者往往豁免刑責，只有少數例外。

2012年康乃狄克州桑迪胡克小學(Sandy Hook Elementary School)槍擊案的被害者家屬興訟，最終讓槍枝製造商「雷明頓軍火」(Remington Firearms)以7300萬元和解；該案件之所以成功，是因為原告主張銷售行為受州法保障，且屬於聯邦豁免權排外範疇。

「城鎮槍枝安全」法務主管施韋爾(Eric Tirschwell)表示，烏瓦德此案指控「丹尼爾防衛」違反聯邦貿易委員會法案(FTC Act)，利用軍國主義形象在戰鬥電玩和社群媒體中置入廣告，瞄準「容易遭受暴力傷害的年輕人」。 

施韋爾引述德州眾議會的調查委員會報告指出，原告律師團將證明「丹尼爾防衛」的行銷策略嚴重影響拉莫斯的凶槍選擇。

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