用Zelle轉帳受騙 明年起銀行將理賠

(取自Zelle官網)

第三方支付平台Zelle頻傳詐騙事件，去年全年至今年上半年間透過Zelle的交易中，僅計經手的四間銀行，就有19萬2878筆可疑交易，涉及金額達2億1380萬元；華爾街日報報導，為了進一步提高網路轉帳的安全性，並杜絕詐騙，參與Zelle的摩根大通(JPMorgan Chase)、富國(Wells Fargo)和美商銀(Bank of America)等主要銀行已在討論制定理賠指南，退還受騙用戶的損失和銀行間的非法轉帳。

移動支付應用程式Zelle發展迅速，尤其是在疫情 爆發後，2021年透過Zelle系統的銀行轉帳多達18億筆，金額更突破4900億元，是疫情前的兩倍。

麻州國會參議員伊莉莎白‧華倫 (Elizabeth Warren)稍早公布的統計資料顯示，僅美商銀、PNC銀行、Truist、全美銀行(U.S. Bank)四間銀行的數據，就顯示過去一年半的可疑交易高達2億元以上，而且絕大多數當事人得不到銀行補償。

全國逾1800家金融機構允許顧客通過Zelle系統轉帳，詐欺 者常以銀行名義發給用戶電郵、簡訊和打電話，讓用戶將錢匯入貌似自己的帳戶，來電顯示為銀行的客服熱線，實際上是將受害人的電話與詐欺帳戶相連。

報導指出，銀行按規定應當退還未經授權的轉帳，但對用戶受騙後寄出的錢則沒有保護。隨著點對點的線上轉帳越來越多和日趨複雜，民主黨參議員華倫等人要求銀行採取更多措施，幫助被詐欺的消費者。

部分參與Zelle系統的銀行已退款給被欺騙轉帳的用戶，目前各家銀行主要是討論退款的標準程序；知情者說，通過確保Zelle系統內的責任共擔和銀行相互退還機制，銀行希望更多消費者能拿回被騙走的錢。

程序是銀行如果確定錢是客戶被騙後轉出，落戶的銀行應將這筆錢退給轉出銀行，存入受害人的帳戶。

經營Zelle的早期預警服務公司(Early Warning Services LLC)表示，詐欺在Zelle的轉帳中只占很少部分，不到0.1%，「自2017年推出Zelle以來，我們每天投入大量時間和資源保護消費者，包括和參與銀行合作，制定和加強保護消費者的規則。」

但退款不包括購買但沒有收到的商品與服務，也不包括因為打字錯誤而發生的轉帳，這些用戶不符合退款的資格。

新規定將於明年開始執行，參加的銀行必須同意和遵守，否則會被踢出Zelle系統。銀行正在進行測試，以保證新的改變不會導致詐欺增多。