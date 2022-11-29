我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國快解封？國家衛健委：封控要快封快解、應解盡解

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

用Zelle轉帳受騙 明年起銀行將理賠

編譯孫梁／綜合28日電
(取自Zelle官網)
(取自Zelle官網)

第三方支付平台Zelle頻傳詐騙事件，去年全年至今年上半年間透過Zelle的交易中，僅計經手的四間銀行，就有19萬2878筆可疑交易，涉及金額達2億1380萬元；華爾街日報報導，為了進一步提高網路轉帳的安全性，並杜絕詐騙，參與Zelle的摩根大通(JPMorgan Chase)、富國(Wells Fargo)和美商銀(Bank of America)等主要銀行已在討論制定理賠指南，退還受騙用戶的損失和銀行間的非法轉帳。

移動支付應用程式Zelle發展迅速，尤其是在疫情爆發後，2021年透過Zelle系統的銀行轉帳多達18億筆，金額更突破4900億元，是疫情前的兩倍。

麻州國會參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)稍早公布的統計資料顯示，僅美商銀、PNC銀行、Truist、全美銀行(U.S. Bank)四間銀行的數據，就顯示過去一年半的可疑交易高達2億元以上，而且絕大多數當事人得不到銀行補償。

全國逾1800家金融機構允許顧客通過Zelle系統轉帳，詐欺者常以銀行名義發給用戶電郵、簡訊和打電話，讓用戶將錢匯入貌似自己的帳戶，來電顯示為銀行的客服熱線，實際上是將受害人的電話與詐欺帳戶相連。

報導指出，銀行按規定應當退還未經授權的轉帳，但對用戶受騙後寄出的錢則沒有保護。隨著點對點的線上轉帳越來越多和日趨複雜，民主黨參議員華倫等人要求銀行採取更多措施，幫助被詐欺的消費者。

部分參與Zelle系統的銀行已退款給被欺騙轉帳的用戶，目前各家銀行主要是討論退款的標準程序；知情者說，通過確保Zelle系統內的責任共擔和銀行相互退還機制，銀行希望更多消費者能拿回被騙走的錢。

程序是銀行如果確定錢是客戶被騙後轉出，落戶的銀行應將這筆錢退給轉出銀行，存入受害人的帳戶。

經營Zelle的早期預警服務公司(Early Warning Services LLC)表示，詐欺在Zelle的轉帳中只占很少部分，不到0.1%，「自2017年推出Zelle以來，我們每天投入大量時間和資源保護消費者，包括和參與銀行合作，制定和加強保護消費者的規則。」

但退款不包括購買但沒有收到的商品與服務，也不包括因為打字錯誤而發生的轉帳，這些用戶不符合退款的資格。

新規定將於明年開始執行，參加的銀行必須同意和遵守，否則會被踢出Zelle系統。銀行正在進行測試，以保證新的改變不會導致詐欺增多。

詐欺 疫情 華倫

上一則

英美專家直言「清零不可能」中國須認清國產疫苗無效

下一則

「白紙運動」開花 中出動警力壓制 盤查街頭、路人手機

延伸閱讀

電信詐騙年末衝業績 留學生淪重災區

電信詐騙年末衝業績 留學生淪重災區
川普3個政治帳戶資金超過1億元 卻無法用於2024競選

川普3個政治帳戶資金超過1億元 卻無法用於2024競選
紐約聯準銀行與華爾街測試數位美元 不受FTX風波干擾

紐約聯準銀行與華爾街測試數位美元 不受FTX風波干擾
房屋被租客破壞 想討理賠先注意保險規則

房屋被租客破壞 想討理賠先注意保險規則

熱門新聞

調查人員在命案現場蒐證。(美聯社)

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

2022-11-22 21:56
沃爾瑪員工泰勒(Briana Tyler)回憶兇嫌安德(Andre Bing)如何在員工休息室進行無差別掃射。(美聯社)

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

2022-11-23 14:58
你有失眠困擾嗎？學習睡眠專家這三招看看。(Pexels)

快看世界／睡眠專家分享 一夜好眠最關鍵三點

2022-11-23 12:45
隨著新冠疫情持續升溫，中國多地再度出現各種防疫亂象。圖為北京一處近日遭到封控的社區。路透

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

2022-11-28 12:08
美國衛生主管機關表示，新冠亞型變異株Q.1和BQ.1.1已成美國的主流毒株。（路透）

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

2022-11-27 05:12
菲律賓海軍20日在中國占領的中業島以西800碼海域發現一個不明漂浮物，卻在拖回基地時遭到中國海警攔截，奪走漂浮物。圖為中業島空拍資料照片。(美聯社)

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

2022-11-21 03:59

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯