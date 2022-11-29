亞裔宗教爭奪「卍」神聖符號 不讓納粹掌控

科羅拉多州一家博物館內附有「卍」符號的被褥，推算織成於1930年之前。納粹符號在1935年被希特勒採用。(美聯社)

「卍」(繁體字「萬」)在西方文化中常被扯上與納粹 (Nazi)有關，但在東方文明中卻是包含佛教、印度 教、耆那教等宗教在內的神聖符號；由於10月24日為印度教排燈節，住在紐約的印裔醫師迪奧(Sheetal Deo)因此在自家庭院掛上此符號並附註「排燈節快樂」，卻遭鄰居向居委會投訴「排燈節裝飾令人反感」要求拆除，令她至為震驚。

迪奧表示，她和其他任何非基督宗教的信仰者，不應僅因一個神聖的符號曾被玷汙過，就犧牲自己的宗教信仰甚至為此道歉；她說：「對我而言，這(為此道歉)令人無法接受。」

美聯社報導指出，萬字符起源於梵語，意指「幸福的標誌」，最早被用在印度教的梨俱吠陀經(Rig Veda)中；而佛教中的萬字符被稱作「Manji」，意思是「佛陀的足跡」，用以標示佛寺的位置；中國的萬字符意義更多元，除了曾在馬家窯文化的彩陶上發現外，漢代五銖錢也有這個符號，到唐代武則天掌權後將此符號定音為「萬」，意指「吉祥萬德之所集」，從此中國人就將「數個連綿不斷的卍字」賦予「萬字不到頭」的吉祥意義。

除東西方強勢文明，許多地區的原住民族也有將萬字符作為宗教圖騰的現象；如現主要居住在亞利桑納、新墨西哥與猶他州的納瓦荷人(Navajo)及另一居住在亞利桑納的霍皮族(Hopi)，都把萬字符作為治療儀式中的祈福圖騰；其他像古印度河流域文明、烏克蘭史前文化、台灣賽夏族等也都有使用萬字符的紀錄。