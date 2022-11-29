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假訊息太多 「gaslighting」獲選2022年代表字

記者張聲肇／綜合報導
韋氏字典今年代表字是「煤氣燈下」，意指惡意誤導，操控他人精神以利自己。(美聯社)
韋氏字典今年代表字是「煤氣燈下」，意指惡意誤導，操控他人精神以利自己。(美聯社)

美國權威的韋氏字典選出2022年代表字：gaslighting(情緒操控、煤氣燈下)，是因為民眾面對太多假訊息，看怕了？沒錯，他們想弄清楚事實。

美聯社報導，根據韋氏字典的定義，gaslighting就是「操縱心靈、擺明了誤導、毫不掩飾的欺騙」行為，2022年上網查它定義的人次，比2021年驟增174倍，絕不是單一事件引起人們的好奇，而是因為gaslighting實在太普遍了。

韋氏字典資深編輯索科勞斯基(Peter Sokolowski)28日告訴美聯社，這個字在英文字裡面竄升如此之快，特別在過去四年當中，「著實讓我和編輯群都大吃一驚。」他說，今年幾乎每一天，翻字典找這個字的意義的人非常多。

因為網路上「深度造假」的東西太多，有些網站根本就是「暗黑造假」的大本營，加上假新聞太多，以及充斥社媒的「內容農場」不斷生產假資訊，韋氏字典對gaslighting的第一項定義就是「心理操縱別人。」

定義指出，特別是長期如此，讓「受害人懷疑自己的思想、對現實的感知能力、或記憶真偽，經常導致紊亂不清、喪失自信和自尊、不確信自己的情緒或心理穩定，從而要倚賴操縱者。」

韋氏對此字的廣義解釋是：刻意誤導別人，尤其為了自身的好處，這樣的行為或做法，就叫gaslighting。

美聯社說，人際關係中，虐待他人者經常把gaslighting當作邪惡的工具，政客和「其他新聞創造者」亦然。戀人之間、家庭成員之間、朋友群中，都不乏這種人。公司行號可以拿來當作「營業策略」，以便誤導民眾。連醫療健保業界，所謂的專業醫護人員對病患說，你口中的病症，都是「你腦袋想出來的」，這就是「醫學上的gaslighting。」

其實，早在80多年前，gaslighting一字已出現在藝壇。1938年漢米爾頓(Patrick Hamilton)的劇作Gas Light「催生」了1940年代兩部電影，包括1944年英格麗褒曼(Ingrid Bergman)和查爾斯波耶(‎Charles Boyer)主演的「煤氣燈下」(Gaslight)，波耶扮演的角色就是典型的恐怖情人。

韋氏字典今年代表字是「煤氣燈下」，意指惡意誤導，操控他人精神以利自己。圖為在19...
韋氏字典今年代表字是「煤氣燈下」，意指惡意誤導，操控他人精神以利自己。圖為在1962年聖路易市「煤氣燈廣場」。(美聯社)

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