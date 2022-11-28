通膨下餐廳、超市吸客 改變行銷策略

消費者節省支出，餐廳和超市推出降價活動吸引購物。（Getty Images）

經濟不景氣、通膨推高能源與糧食價格，消費者勒緊褲帶過日子，餐廳和超市改變行銷策略並推出促銷活動，吸引消費者上門。

華爾街 日報報導，消費者調整每周外食次數之際，餐廳調漲價格的同時祭出優惠，超市引進更多低價商品並降價促銷調理食品，作為外食替代選項。

市場研究機構NPD集團指出，在家自煮通常比外食便宜，餐廳餐點平均比自行料理貴上3.4倍。

今年通膨推高糧食、燃料和其他生活必須品的價格，雜貨店貨架上的商品價格漲幅比餐廳餐點高。

餐廳業者調整策略，放大消費者口袋鈔票的價值。

全美銷售量第二大的連鎖漢堡店「溫蒂漢堡」(Wendy's)執行長潘納格(Todd Penegor)表示，密切觀察並追蹤超市與餐廳的食品銷售，希望顧客持續上門購買5元「大包」(Biggie Bag)套餐和4元四件餐點組。

全美銷售量第二大的連鎖漢堡店「溫蒂漢堡」希望顧客持續上門購買5元「大包」套餐。（Getty Images）

潘納格說：「現在情況是誰挺消費者並贏得他們的信任，才能換取顧客經常上門，這是我們現在的策略。」

新冠肺炎疫情 期間，消費者被迫在家自行備餐，雜貨業者較餐廳享有優勢；經濟趨緩之際，超市業者希望消費者維持這個習慣。

Tops Markets在全美有150家分店，該公司行銷副總裁克莉絲汀‧韓森(Kristen Hanson)表示，會推出更多電子折價券幫消費者省錢。

韓森說：「我們聽說消費者對外食三思。」她說Tops的顧客現在每周一、兩餐外帶或外食，以往每周通常三次。

聯邦數據顯示，餐廳和超市今年都漲價，但雜貨店的漲幅更大。

勞工部 數據顯示，10月雜貨價格同比去年增加12.4% ，這是超市商品價格連續八個月以兩位數比率成長，而10月的餐廳年增幅為8.6%。

分析指出，餐廳餐點與雜貨價格的通膨缺口在7、8月達到峰值，現已縮小。

產業顧問「收益管理解決方案」(Revenue Management Solutions)9月訪問793名美國人顯示，餐廳價格影響顧客外食意願，51%受訪者今年在餐廳花更多錢，70%的人歸咎餐點漲價，40%的人說餐廳的性價比不符。

雜貨店促銷調理食品作為外食替代選項，並盡量壓低麵包和燕麥等商品的價格。

雜貨業者表示，消費者依然會買必需品，但部分人少買海鮮等高價商品。