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不見得是長春藤？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

找人不易 雇主紛紛降低學歷門檻

編譯柯立偉／綜合27日電
華爾街日報報導，由於勞動力市場缺工浪潮未解，許多企業降低對新人的應聘條件。圖為維吉尼亞州阿靈頓市一名婦女走過一個「正在招人」的招牌。(Getty Images)
華爾街日報報導，由於勞動力市場缺工浪潮未解，許多企業降低對新人的應聘條件。圖為維吉尼亞州阿靈頓市一名婦女走過一個「正在招人」的招牌。(Getty Images)

華爾街日報報導，由於勞動力市場缺工浪潮未解，許多企業降低對新人的應聘條件，放寬到沒有大學學歷者也能上工；智庫「玻璃煉製廠」(Burning Glass Institute)分析，相比於2019年疫情爆發前夕有46%的工作機會要求學士學位，今年11月仍對應聘者設下大學學歷限制者只有41%。

像醫師或工程師等專業職位仍有學歷設限的需求，但技術職位就比較不一定，如果開放沒有大學學歷但學習能力強的應聘者，未必不能勝任；正在谷歌公司服務的露西．馬西斯(Lucy Marthis)大學期間主修計算機工程，到谷歌實習後決定休學並在谷歌轉為正式員工；她說：「我發現我有IT方面的天賦，但我不適合學校那樣的學術環境。」

除了谷歌以外，IBM、達美航空(Delta Airlines)、沃爾瑪(Walmart)等大型企業也放鬆某些職位對學歷的要求；沃爾瑪執行副總凱瑟琳．麥勞林(Kathleen McLaughlin)就說：「我們大部分的工作其實都沒有非得拿到學士學位才能勝任的理由，因此我們的招聘重點將從『如何獲取技能』轉移到『應聘者有什麼技能』。」

喬治城大學(Georgetown University)教育暨勞動力中心2021年報告指出，擁有大學學位者的終生收入平均高於只有高中學歷者，前者一生約可賺280萬元，後者約160萬元；但大學學費所費不貲，許多大學生還沒畢業就先背一大堆債務，更重要的是，就算大學真的能提供特定工作所需技能，不代表這些技能「只能」從大學獲得。

該中心首席經濟學者妮可．史密斯(Nicole Smith)就說：「教育原本是想為每個人打開機會之窗，但某種程度上而言，教育已成為『關閉機會』的手段。」

非營利組織[email protected]也表示，不是只有文憑能證明一個人的價值，如今全國無大學學歷者約有7000萬人，其中400萬人已經在從事高薪職業；[email protected]客戶關係部主管格雷(Bridgette Gray)說：「大學是社會階級向上流動的明確途徑，但不是唯一途徑。」

谷歌 教育 沃爾瑪

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