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通膨創新高 多項社安福利明年大幅提高

記者顏伶如／綜合報導

新的一年即將開始，社安金將有多項改變，其中許多與生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)增加幅度創下40多年新高有關，生活成本調整將讓2023年社安金支票金額隨之改變。社會安全局(Social Security Administration，SSA)日前公布的明年社安福利的主要改變包括：

●新的生活成本調整明年生效

受到通膨創下41年新高影響，2023年起社安金生活成本調整將有8.7%，成為1981年11.2%以來的最大幅度。社會安全局表示，退休人士每月社安金支票金額將從目前的平均1681元增加146元，來到1827元。

不過，8.7%幅度並不是適用於全體退休人士，根據個人基本保險金額(primary insurance amountPIA)、參加聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)時間不同等因素，生活成本調整可能高於或低於8.7%。

●社安福利殘障門檻調高

殘障人士如果收入超過門檻，便失去領取某些福利的資格。

非盲人2022年裡每個月收入最高門檻為1350元，2023年將調為1470元。

盲人2022年裡每個月收入最高門檻為2260元，2023年將調為2460元。

試用期2022年裡每個月收入最高門檻為970元，2023年將調為1050元。

●社會安全生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)標準調高

個人補助金將從目前的841元在2023年調高至914元，夫妻補助金將從現在的1261元在明年調高至1371元。

●完全退休年齡(full retirement age，FRA)最高福利調高

視出生年份而訂，66歲或67歲完全退休年齡時，每個月可領取最高福利將從目前的3345元到明年調高為3627元。

●仍有工作者的最高應稅所得將增加

最高應稅收入將從目前的14萬7000元調為16萬200元。

●退休收入測試(Retirement Earnings Test，RET)

尚未屆滿完全退休年齡者，退休收入測試豁免額度將從目前的每個月1630元在明年調高為1770元。已經達到完全退休年齡者，退休收入測試豁免額度則從目前的4330元調為4710元。

退休 福利 社安金

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