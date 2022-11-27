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新聞評論／抗中牌失靈 民進黨催不出選舉基本盤

本報記者侯俐安、蔡晉宇
綠支持者落淚 台北市長候選人陳時中競選總部開票現場，由於票數落後，支持者難過落淚。(記者曾原信／攝影)
綠支持者落淚 台北市長候選人陳時中競選總部開票現場，由於票數落後，支持者難過落淚。(記者曾原信／攝影)

九合一選舉，民進黨慘敗，北台灣全面失守，除了全台選情冷、投票率低迷，民進黨即便是在最後關頭，打出「抗中保台」這張「萬用牌」，仍然催不出基本盤，這不僅意味著年輕族群和中間選票的流失，也顯示再度失去經濟選民，未來甚至可能間接影響到美中台情勢。

過去兩年，台灣接連歷經2020年總統大選，再到罷韓、補選、公投，中間還歷經中二選區、罷昶等大小選舉，政黨高度動員，選民彈性疲乏，年輕選民熱情不再，從這次選舉看不到年輕人返鄉投票的盛況，足以證明。

為了刺激支持者出來，民進黨到了選前最後兩周再度打出「抗中保台」，企圖再販售「芒果乾」（亡國感），以拉抬低迷的選情，不過，這對多數選民而言，自從8月美國眾院議長裴洛西訪台、解放軍軍演過後，邊際效益已逐漸遞減，而府院黨異口同聲凸顯台灣的危機感，目的只是為了催化選票，也只會讓中間選民更加反感。

尤其是，民進黨政府一方面決定延長役期，一方面又高喊「抗中保台」，雖然民進黨解釋兩者不能畫上等號，但在年輕人的心裡早已不是滋味。

民進黨檢討敗選原因，年輕選票勢必是焦點，這會牽扯到兵役政策，此部分正是美國最重視台灣是否能展現自我防衛決心的一部分；在西方國家聯手抗中又與中國恢復交往的同時，台灣人民用最新民意說明「抗中保台」並未奏效，國際社會恐怕又會再取有利己方的解讀。

畢竟，地方選舉都是總統大選的期中考，每次選舉結果都是最新民意的展現，美中台關係也會因為民進黨和國民黨的實力消漲隨時出現動態調整。

民進黨 投票

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