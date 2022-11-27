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台選舉／蔡下蘇留 賴清德問鼎2024 動向是關鍵

記者鄭媁、丘采薇、蔡晉宇／台北報導
行政院長蘇貞昌（右）第一時間向蔡英文總統口頭請辭，但經慰留，蘇已允諾留任。(記者葉信菉／攝影)
行政院長蘇貞昌（右）第一時間向蔡英文總統口頭請辭，但經慰留，蘇已允諾留任。(記者葉信菉／攝影)

民進黨主席蔡英文請辭黨魁負責，主席職務由高雄市長陳其邁暫代，另擇期補選。行政院長蘇貞昌第一時間也向蔡英文口頭請辭，但蔡英文慰留，蘇貞昌已允諾堅守崗位，留下來繼續推動各項政務，後蔡英文時期形成「蔡下蘇留」局面。

經歷敗選，民進黨內權力將進入重組。民進黨2018年敗選時曾上演類似結果，時任行政院長賴清德宣布為敗選辭職負責，蔡英文也曾予慰留，賴最後撐完立法院會期才離開，當時賴在敗選後說，他有類似「被倒閣」的感覺。蘇貞昌雖此次接受慰留，但會一直留任到2024年總統大選或明年2月立法院本會期結束，朝野都密切關注。

歷屆地方首長選舉 藍綠得票消長（資料來源：中選會）
歷屆地方首長選舉 藍綠得票消長（資料來源：中選會）

對於蘇貞昌是否該負起敗選責任，黨內有派系人士說，敗選形同對執政黨期中考投下不信任票，從過去經驗來看，閣揆請辭是基本動作；但也有人認為，蘇內閣執政成績不差，且盡力輔選，只是有些執政團隊成員在選舉過程引發爭議，像是衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲和國安局長陳明通，恐怕要整體考量。

行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌表示，雖然此次是地方公職人員選舉，但身為執政團隊的一員，有必要為選舉結果負起政治責任，所以第一時間已向蔡英文口頭請辭；但蔡英文提醒並要求，由於現在國內外情勢險峻，更需要穩定的內閣守護台灣，蘇也允諾留任。

黨政人士說，黨內原本認為桃園市長鄭文燦、前副總統陳建仁都可能是下任閣揆熱門人選，但鄭文燦及陳建仁負責操盤的桃園、台北都慘敗，接任閣揆的機會相對降低；另一個可能接任閣揆的是國安會秘書長顧立雄，但蘇不排除留任到2024年，卡住其他人選。

對於慘敗的民進黨新北市長候選人林佳龍是否循著四年前「蘇貞昌模式」出任閣揆？林佳龍所屬的次級團體正國會人士說，林佳龍是「為黨承擔」，未來很難說。

民進黨將舉行黨主席補選，繼任人選目前以英系大老蘇嘉全的呼聲最高，黨內最大派系新潮流則是觀察指標；副總統賴清德準備問鼎2024總統大位，是否在此時出手掌握黨機器，成為黨內競合變數。

黨內評估，蔡英文的總統任期還有一年半，仍扮演政府體系的「資源分配者」，儘管蔡辭去黨主席，但黨內各派系仍有共識要鞏固當前領導核心，蘇嘉全也被視為最能代表蔡英文意志的執行者，但因牽動下屆立委提名遊戲機制，其他派系未必全盤接受。

成功連任的高雄市長陳其邁說，選舉結果不盡理想，民進黨必須持續改革，希望「蔡英文、蔡主席能繼續領導民進黨改革，雖然民進黨輸了，但我們要面對檢討。」

蔡英文 民進黨 賴清德

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